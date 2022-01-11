Üye Girişi
AK Parti'li Özkan: Meclis çatısı altında hesaplaşacağız - Son Dakika

AK Parti'li Özkan: Meclis çatısı altında hesaplaşacağız

11.01.2022 16:32
AK Parti'li Özkan: Meclis çatısı altında hesaplaşacağız

AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan, "Meclis çatısı altında; böylesi bir duruş sergileyen, teröre destek veren, terör üyeliğinden yargılanması talep edilen bir milletvekili hakkında milletimiz ne istiyorsa bunu yapacağız.

AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan, "Meclis çatısı altında; böylesi bir duruş sergileyen, teröre destek veren, terör üyeliğinden yargılanması talep edilen bir milletvekili hakkında milletimiz ne istiyorsa bunu yapacağız. Yeri ve zamanı gelince Meclis çatısı altında, milletimizin istediği doğrultuda hesaplaşacağız" dedi.

AK Parti'li Özkan, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. AK Parti iktidarlarının bugüne kadar her alanda reform niteliğinde çalışmalar yaptığını belirten Özkan, CHP'yi eleştirerek, "Ana muhalefet lideri ve CHP'liler, 1 yıl boyunca ne kadar Türkiye'nin milli menfaatlerine zarar verecek girişim, yaklaşım varsa bunu sonuna kadar boca ettiler; iktidar devşirmeye çalıştılar. Mümkün mü? Zinhar. Kılıçdaroğlu, kendi yaptıkları ankette yüzde 11 çıkıyor. Bir önceki aldığı oyun altında çıkıyor. Gelecekle ilgili 'CHP Türkiye'nin derdine derman olur mu?' sorusuna, zinhar CHP'liler bile inanmıyor. Böylesi bir tabloda, CHP böyle bir noktaya nasıl geldi? Yarın da bunun faturasını Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'a kesecekler. Diyecekler ki 'Kemal Kılıçdaroğlu'nu o koltukta tutan Recep Tayyip Erdoğan, CHP'yi sürekli geri götürüyor' diyecekler. Onun faturasını da bizlere kesecekler" diye konuştu.

'TEK DERDİ HDP'Yİ MEŞRULAŞTIRMAK'CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün Meclis grup toplantısında yaptığı konuşmayı hatırlatan Özkan, "Bir tane terör örgütü üyesiyle yan yana fotoğraf çektiren sözde milletvekili ile ilgili bir söz söyledi mi? Yaptıkları ittifak zedelenmesin, diye HDP'yi küçücük dahi hedef gösterip açıklama yaptı mı? Hayır. Çünkü orada bir ittifak kurmuşlar. Tek derdi var Kılıçdaroğlu'nun, 'Acaba HDP'yi nasıl meşrulaştırırım, acaba FETÖ söylemlerinin nasıl algısını oluştururum?'. Orada kaset kumpasını kimler yaptıysa onlar vesilesiyle oturmaktadır. Bu durumu temizlemek de CHP'ye oy ve gönül verenlere düşer" dedi. 'MİLLETİMİZİN İSTEDİĞİ DOĞRULTUDA HESAPLAŞACAĞIZ'AK Parti'li Özkan, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in teröristle fotoğraflarının ortaya çıkmasıyla ilgili, yeri ve zamanı geldiğinde gereğinin yapılacağını kaydederek, şunları söyledi:

"Biz Kandil'de, ülkemizin sınırları dışında, dünyanın neresinde olursa olsun; terörle terör yandaşları ile mücadele ederken, Meclis çatısı altında, sözde bir milletvekilinin gidip terörist kıyafetini giyip, bir teröristle resim çektirip, teröre cesaret verip, terör üyeliğini kenarda bırakacak değiliz. Bu anlamda bu bir hukuki süreçtir. Hukuki süreç işleyecektir. Hukuki süreç aynen bir trenin rayında yol aldığı gibi Anayasa ve yasalar çerçevesinde yoluna devam eder. Bizler de Meclis çatısı altında, aziz milletimizin böylesi bir duruş sergileyen, teröre destek veren, terör üyeliğinden yargılanması talep edilen bir milletvekili hakkında milletimiz ne istiyorsa biz de bunu yapacağız. Bu çerçevede, karma komisyonu yeri saati vakti geldiği zaman ilgili milletvekilinin dokunulmazlığı anayasal ve yasal süreç işletilmek suretiyle kararı verir ve yargı yolunu açar. Böylesi bir yüz karasını milletimize yaşatmayız. Milletimizin böylesi bir olayla ilgili mahcubiyetine neden olmayız. Kılıçdaroğlu, dostlarıyla beraber ittifak yaparken, anayasal düzenlemeleri gizli kapılar arkasında hayata geçirmeye gayret ederken, grup toplantısında o sözde milletvekili ile ilgili bir küçük ifadeyi dahi kullanmazken, üstünü kapatmaya çalışırken biz onun üstüne gideceğiz. Hesap sormayı biliriz. Yeri ve zamanı gelince Meclis çatısı altında, milletimizin istediği doğrultuda hesaplaşacağız."


YORUMLAR
500

Milletvekili, Cahit Özkan, AK Parti, Terör, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika AK Parti'li Özkan: Meclis çatısı altında hesaplaşacağız - Son Dakika


Son Dakika! İntihar eden tıp öğrencisi Enes Kara ile ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama: Derin üzüntü yaşıyoruz Son Dakika! İntihar eden tıp öğrencisi Enes Kara ile ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama: Derin üzüntü yaşıyoruz         
16:21
İmamoğlu'na sevgi gösterisinde bulunan kadına yaka mikrofonu takıldı iddiası! İmamoğlu'na sevgi gösterisinde bulunan kadına yaka mikrofonu takıldı iddiası!         
16:16
Havva Öztel, Uzi ile aşk yaşayan kızına rest çekti: Hakkımı helal etmem! Aleyna'nın tavrı ne olacak? Havva Öztel, Uzi ile aşk yaşayan kızına rest çekti: Hakkımı helal etmem! Aleyna'nın tavrı ne olacak?         
15:38
10 bin liraya hurdadan aldı şimdi 130 bin lira istiyor! 1975 model aracı göz kamaştırıyor 10 bin liraya hurdadan aldı şimdi 130 bin lira istiyor! 1975 model aracı göz kamaştırıyor         
14:59
Sürücüsünün kalp krizi geçirdiği minibüs duvara çarptı: 12 kişi yaralandı Sürücüsünün kalp krizi geçirdiği minibüs duvara çarptı: 12 kişi yaralandı         
13:55
Bakan Varank'ın tüplü dalışa askeri helikopterle mi gitti? İddialar Meclis'e taşındı Bakan Varank'ın tüplü dalışa askeri helikopterle mi gitti? İddialar Meclis'e taşındı         
12:55
Florya'da hareketli saatler! Taraftarlar, Fatih Terim'i bekliyor! Ne söyleyecek? Florya'da hareketli saatler! Taraftarlar, Fatih Terim'i bekliyor! Ne söyleyecek?         
12:08
Mansur Yavaş sözünü tuttu! Ankara'da çiftçilere mazot desteği verilecek Mansur Yavaş sözünü tuttu! Ankara'da çiftçilere mazot desteği verilecek         
11:18
Çarşamba ve Perşembe tedbirinizi alın! Meteoroloji güncel raporu yayımladı, kar yağışı İstanbul'da etkili olacak Çarşamba ve Perşembe tedbirinizi alın! Meteoroloji güncel raporu yayımladı, kar yağışı İstanbul'da etkili olacak         
10:42
Survivor All Star macerası başlıyor! Dominik yolcularından veda paylaşımı Survivor All Star macerası başlıyor! Dominik yolcularından veda paylaşımı         
10:15
Kadın, komşusuna yanlışlıkla cinsel içerikli fotoğraf attı! Ailenin hayatı mahvoldu, sokaktalar Kadın, komşusuna yanlışlıkla cinsel içerikli fotoğraf attı! Ailenin hayatı mahvoldu, sokaktalar         
09:52
Gökçek'in koronaya yakalanan Temel Karamollaoğlu için yaptığı "Ölüm bir karış ötede" sözleri ortalığı karıştırdı Gökçek'in koronaya yakalanan Temel Karamollaoğlu için yaptığı "Ölüm bir karış ötede" sözleri ortalığı karıştırdı         
09:00
"Çok zamanın kalmadı bu hayatta" diye tehdit etmişti! Genç avukat eski nişanlısı tarafından öldürüldü "Çok zamanın kalmadı bu hayatta" diye tehdit etmişti! Genç avukat eski nişanlısı tarafından öldürüldü         
08:32
Pfizer/BioNTech, Türkiye'yi de vuran Omicron için kolları sıvadı! Omicron aşısı mart ayında geliyor Pfizer/BioNTech, Türkiye'yi de vuran Omicron için kolları sıvadı! Omicron aşısı mart ayında geliyor         
08:31
Fatih Terim'in ayrılığının ardından kızları Merve ve Buse Terim'den peş peşe paylaşımlar: Yüzündeki çizgilerin, saçındaki beyazlarla... Fatih Terim'in ayrılığının ardından kızları Merve ve Buse Terim'den peş peşe paylaşımlar: Yüzündeki çizgilerin, saçındaki beyazlarla...         
07:50
Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti         
07:48
Son Dakika: Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem oldu! Türkiye'de de hissedildi Son Dakika: Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem oldu! Türkiye'de de hissedildi         
07:32

Son Dakika Haberleri
16:19 Döner bıçakları ve sopalarla Adana sokaklarında yürümüşlerdi! Kendilerini "515 Haşimi" olarak tanıtan Suriyeliler sınır dışı ediliyor
16:16 İmamoğlu'na sevgi gösterisinde bulunan kadına yaka mikrofonu takıldı iddiası!
15:59 Galatasaray'da bir ayrılık daha! İstifa mektubundaki detay her şeyin özeti oldu
15:54 İntihar eden Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara'nın arkadaşları: Daha kaç gülüş solacak?
15:45 2 ay önce anne olan genç kadın, yatağında cansız bir şekilde bulundu
15:38 Havva Öztel, Uzi ile aşk yaşayan kızına rest çekti: Hakkımı helal etmem! Aleyna'nın tavrı ne olacak?
15:31 Tıp fakültesi öğrencisi Enes Kara'nın intiharı Türkiye'yi ayağa kaldırdı! Babası canlı yayında yaşananları anlattı
15:17 Tezgahın üzerindeki kireç çözücüyü su sanıp içen 18 aylık bebek yaşam savaşı veriyor
15:10 Son Dakika: Fatih Terim'den futbolculara veda etti! "Yarı yolda bırakıldım" dedi
15:09 Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye gönderme: 500 bin dolara vatandaşlık satıyorsunuz, bu da sana kapak olsun
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2022 16:40:55. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti'li Özkan: Meclis çatısı altında hesaplaşacağız - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement