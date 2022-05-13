AK Parti'li Özşavlı, Meral Akşener'in "Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet" sözlerini eleştirdi Açıklaması - Son Dakika
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AK Parti'li Özşavlı, Meral Akşener'in "Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet" sözlerini eleştirdi Açıklaması

13.05.2022 15:29
AK Parti'li Özşavlı, Meral Akşener'in "Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet" sözlerini eleştirdi Açıklaması

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşavlı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet" sözlerini, "Bu ifadeleri, 1908'de Abdülhamid'i devirmek isteyenler de kullanmış.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşavlı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet" sözlerini, "Bu ifadeleri, 1908'de Abdülhamid'i devirmek isteyenler de kullanmış. Tarih tekerrür ediyor. Bugün Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı devirme hırsıyla gözleri kararmış olan muhalefet, ülkeyi bölmek isteyen HDP ile iş birliği yapıyor." diye eleştirdi.

Özşavlı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Sultan 2. Abdülhamid'i devirme hırsıyla gözleri kararan İttihatçıların, Ermeni, Bulgar ve Makedon çetecilerle iş birliği yaptığını anlattı.

İttihatçılar ile Ermeniler'in İstanbul'da düzenlediği gösterinin fotoğrafını gösteren Özşavlı, Akşener'in kullandığı ifadenin, oradaki afişlerde Osmanlıca ve Ermenice yer aldığını söyledi. Bu olayların ardından Osmanlı Devleti'nin büyük bir çöküş sürecine girdiğine dikkati çeken Özşavlı, şöyle devam etti:

"İttihatçıların gözü o kadar kararmıştı ki ülkeyi bölmek isteyen Ermeniler ile dahi iş birliği yaptılar. Üzülerek ifade ediyorum; bu ifadeleri, 1908'de Sultan Abdülhamid'i devirmek isteyenler de kullanmış. Tarih tekerrür ediyor. Bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ı devirme hırsıyla gözleri kararmış olan muhalefet, ülkeyi bölmek isteyen HDP ile iş birliği yapıyor. Hiçbir ortak noktaları olmamasına, ideolojik anlamda birbirinden çok farklı olmalarına, tam anlamıyla bir ten ve doku uyuşmazlığı bulunmasına; hele hele HDP'nin PKK'nın piyonu olduğunu bilmelerine rağmen iş birliği içerisinde olmaları bana, 1908-1909'u hatırlatıyor."

Özşavlı, bu sürecin 114 yıl önce felaketle sonuçlandığını, tekrarının yaşanmaması gerektiğini belirterek, "Allah korusun bunlar iş başına geldiği zaman ülkeyi nasıl yönetecekler? HDP'ye nasıl 'dur' diyecekler?" sorularını yöneltti.

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HDP'nin mülteciler sorununu araştırma önerisi reddedildi! HDP'nin mülteciler sorununu araştırma önerisi reddedildi!

Halkların Demokratik Partisi, Meral Akşener, Şanlıurfa, AK Parti, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Özşavlı, Meral Akşener'in 'Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet' sözlerini eleştirdi Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti'li Özşavlı, Meral Akşener'in "Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet" sözlerini eleştirdi Açıklaması - Son Dakika
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