AK Parti'li Sürekli'den CHP'ye "gençlere yatırım" eleştirisi - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti'li Sürekli'den CHP'ye "gençlere yatırım" eleştirisi

16.03.2022 10:20
AK Parti'li Sürekli'den CHP'ye "gençlere yatırım" eleştirisi

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, CHP yönetimindeki belediyelerin İzmir'de eğitim alan öğrenciler için yatırım yapmadığını savundu.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, CHP yönetimindeki belediyelerin İzmir'de eğitim alan öğrenciler için yatırım yapmadığını savundu.

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen toplantılarda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Genel Merkez Gençlik Kolları Üniversiteler Başkanı Mücahid Süleyman Daldallı gençlerle bir araya geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sürekli, toplantılarda şahit oldukları gençlerin coşku ve enerjisinin heyecan verici olduğunu belirterek, "CHP yönetimindeki belediyeler, İzmir'de okuyan öğrencilere herhangi bir avantaj sunmuyor. Ne bir kütüphane ne de bir gençlik merkezi var. Büyükşehir başta olmak üzere CHP'li ilçe belediyeleri 3 yıllık süreç içerisinde kentimizde gençlere herhangi bir yatırım yapmadı." ifadelerini kullandı.

Gençlerle tabu oynayan Sürekli, bir öğrencinin gitarla söylediği şarkılara eşlik etti.

Partinin İzmir Gençlik Kolları Başkanı Recep Tayyip Taslak ise AK Parti'nin gençleri ön planda tutan bir tutum sergilediğini, her gün gençlere yönelik etkinlikler düzenlediklerini aktardı.

YORUMLAR
500
Kılıçdaroğlu'nun temelini attığı Buca Metrosu ihalesi iptal edildi Kılıçdaroğlu'nun temelini attığı Buca Metrosu ihalesi iptal edildi AK Parti'li Sürekli, Buca metrosu ihalesine ilişkin yargı kararını değerlendirdi Açıklaması AK Parti'li Sürekli, Buca metrosu ihalesine ilişkin yargı kararını değerlendirdi Açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, Yatırım, İzmir, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Sürekli'den CHP'ye 'gençlere yatırım' eleştirisi - Son Dakika


Son Dakika
10:19 Flash TV'ye kayyım atanıyor! Hayatta olan kardeş, ölen kardeşi suçladı
10:11 Kastamonu'da kalbi boynunda atan buzağı, veterineri şaşırttı: Hemen tutanak tuttu
10:11 Emniyet uyuşturucuda korkutan gerçekleri açıkladı: Ortaokul yaşına kadar düştü, çocuklar internetten bile alabiliyor
09:55 Messi'nin mutsuz sonunu Ronaldo da yaşadı: Takımı Şampiyonlar Ligi'ne veda etti
09:52 Milyonların gözü kulağı bu haberde! 3600 ek gösterge için kritik toplantı bugün
09:39 Bir Rus general daha öldürüldü: Rusya, cephede komuta kademesini kaybetmeye devam ediyor
09:35 Ağabeyi beyzbol sopasını tüm gücüyle bebeğin kafasına vurdu! Anneye tepkiler çığ gibi
09:28 Bu da ATM dolandırıcısı: 38 kişiyi ATM bozuk diye kandırdı, 100 bin liralarını çalı
09:26 Songül Karlı'ya hayranlarından sitem: O ilk yıllardaki güzelliğin kalmadı, filtreyi bırak!
09:04 Ya Eyfel Kulesi bombalansaydı? Ukrayna Parlamentosu'ndan kurgu video
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2022 10:30:17. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti'li Sürekli'den CHP'ye "gençlere yatırım" eleştirisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement