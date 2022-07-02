AK Parti'li Sürekli, Kemeraltı esnafıyla bir araya geldi

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Tarihi Kemeraltı Çarşısının alt ve üst yapı sorunlarına yıllardır çözüm bulunamadığını belirtti.

AK Parti İzmir İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Sürekli, il ve ilçe ana kademe, kadın ve gençlik kollarından yaklaşık 300 kişilik kadroyla Kemeraltı ziyareti gerçekleştirdi.

Kemeraltı Esnaf Derneği, Hisar Camii Derneği ve muhtarlığı ziyaret eden Sürekli, Kızlarağası Hanı esnafıyla buluştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sürekli, CHP'nin İzmir'in metropol ilçelerinde sokağa çıkmaktan imtina ettiğini, yerel idarecilerin Kemeraltı için on yıllardır dilek ve temennide bulunmanın ötesine geçemediğini savundu.

Sürekli, şunları kaydetti:

"Bir zamanlar yerli ve yabancı misafirlerin uğrak yeri olan tarihi çarşı, ihmaller ve baştan savmalarla bir dehlize dönüşmek üzere. Yağmurlarla taşan mazgallar, iş yerlerinde alt yapı yetersizliğinden kaynaklı su taşmaları esnafı canından bezdirmiş. '2 bin yıllık sorun' diyerek geçiştirmek iş değil. Doğru bir planlamayla eyleme geçmezseniz sorunlar da dağ gibi büyür. Başkan Soyer, göreve geldiğinde bürokratlarıyla göstermelik bir temizlik turu yaptı, o kadar. Onun öncesinde de sürekli masaya yatırıp kaldırdıkları bir sorunlar yumağıydı Kemeraltı. Hep yalnız hep çaresizdi."

Esnafın çöplerin düzenli toplanmamasından da şikayetçi olduğunu aktaran Sürekli, "Genel siyaset heveslisi Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Brüksel'de 'İzmir Evi' açarken, makamının bulunduğu Kemeraltı'na sırtını dönüp oturuyor. Tekrar etmekten sıkılmadıkları dört duvar arası söyleşiler, sunumlar ve manifestolarla bu sorun yumağını çözmeleri mümkün değil." ifadelerini kullandı.