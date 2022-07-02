AK Parti'li Sürekli, Kemeraltı esnafıyla bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti'li Sürekli, Kemeraltı esnafıyla bir araya geldi

02.07.2022 10:32
AK Parti'li Sürekli, Kemeraltı esnafıyla bir araya geldi

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Tarihi Kemeraltı Çarşısının alt ve üst yapı sorunlarına yıllardır çözüm bulunamadığını belirtti.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Tarihi Kemeraltı Çarşısının alt ve üst yapı sorunlarına yıllardır çözüm bulunamadığını belirtti.

AK Parti İzmir İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Sürekli, il ve ilçe ana kademe, kadın ve gençlik kollarından yaklaşık 300 kişilik kadroyla Kemeraltı ziyareti gerçekleştirdi.

Kemeraltı Esnaf Derneği, Hisar Camii Derneği ve muhtarlığı ziyaret eden Sürekli, Kızlarağası Hanı esnafıyla buluştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sürekli, CHP'nin İzmir'in metropol ilçelerinde sokağa çıkmaktan imtina ettiğini, yerel idarecilerin Kemeraltı için on yıllardır dilek ve temennide bulunmanın ötesine geçemediğini savundu.

Sürekli, şunları kaydetti:

"Bir zamanlar yerli ve yabancı misafirlerin uğrak yeri olan tarihi çarşı, ihmaller ve baştan savmalarla bir dehlize dönüşmek üzere. Yağmurlarla taşan mazgallar, iş yerlerinde alt yapı yetersizliğinden kaynaklı su taşmaları esnafı canından bezdirmiş. '2 bin yıllık sorun' diyerek geçiştirmek iş değil. Doğru bir planlamayla eyleme geçmezseniz sorunlar da dağ gibi büyür. Başkan Soyer, göreve geldiğinde bürokratlarıyla göstermelik bir temizlik turu yaptı, o kadar. Onun öncesinde de sürekli masaya yatırıp kaldırdıkları bir sorunlar yumağıydı Kemeraltı. Hep yalnız hep çaresizdi."

Esnafın çöplerin düzenli toplanmamasından da şikayetçi olduğunu aktaran Sürekli, "Genel siyaset heveslisi Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Brüksel'de 'İzmir Evi' açarken, makamının bulunduğu Kemeraltı'na sırtını dönüp oturuyor. Tekrar etmekten sıkılmadıkları dört duvar arası söyleşiler, sunumlar ve manifestolarla bu sorun yumağını çözmeleri mümkün değil." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Elektronik ticarete yönelik düzenlemeler içeren teklif komisyonda Elektronik ticarete yönelik düzenlemeler içeren teklif komisyonda İzmir'de AKP'li Vekilin 42 Milyonluk Ges Yatırımına 12 Günde Onay Çıktı İzmir'de AKP'li Vekilin 42 Milyonluk Ges Yatırımına 12 Günde Onay Çıktı
Kaynak: AA

Kerem Ali Sürekli, Kemeraltı, AK Parti, İzmir, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'li Sürekli, Kemeraltı esnafıyla bir araya geldi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:37 Akaryakıtta indirim! Benzin 2 lira 13 kuruş, LPG 1 lira 71 kuruş düştü
00:34 Ali Koç, oyuncu Ufuk Özkan'a "Hangi takımlısın?" diye sordu, aldığı yanıta verdiği cevap sosyal medyada gündem oldu
00:26 Ali Koç'tan TFF'nin yeni başkanına övgü dolu sözler: Daha adil bir rekabet olacağını görüyorum
00:07 Ek gösterge ve öğrenci affını da içeren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
23:57 Kazımcan Karataş Galatasaray'da! Transfer ücreti ise 21 milyon TL
23:31 Cedi Osman ve Ebru Şahin Kuzey Makedonya'da evlendi! Gelinlik sosyal medyayı ikiye böldü
22:48 Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor! Andrea Belotti için görüşmeler başladı
22:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk-İş Başkanı Atalay'a: Gırtlağımızı sıkmasınlar sonra
21:57 Mevlüt Erdinç, Fransa 4. Lig takımı Racing Besançon'a transfer oldu
21:45 Sigara kullananlara kötü haber! 2 TL zam geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2022 10:39:27. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti'li Sürekli, Kemeraltı esnafıyla bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement