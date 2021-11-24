AK Parti'li Taşkın, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı - Son Dakika

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Taşkın, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

Öğretmenlere yönelik minnet ve şükran duygularını dile getiren Taşkın, öte yandan görevleri başında şehit düşen öğretmenlere Allah'tan rahmet diledi.

Her milletin, eğitime verdiği değer ölçüsünde geliştiğine işaret eden Taşkın, eğitim yatırımlarının, ülkenin ve milletin geleceğine yapılan yatırımlar olduğunun bilincindeki AK Parti'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde eğitim sisteminin, çağın gerektirdiği yapıya kavuşmasını sağlamak için 19 yıldır büyük yatırımları hayata geçirdiğini kaydetti.

AK Parti'li Taşkın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Öğretmenlik Meslek Kanunu hazırlanacağını ve öğretmenlere 3600 ek gösterge hakkı tanınacağını açıkladığını belirterek, bunların şimdiden hayırlı olması temennisinde bulundu. Öğretmen bir babanın oğlu ve bir öğretmen eşi olarak bu mesleğin nasıl bir özveriyle icra edildiğini bildiğine dikkati çeken Taşkın, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.