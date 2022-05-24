AK Parti'li Taşkın: "Çocuklarımızın geleceğe güvenle bakması için çalışıyoruz" - Son Dakika
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AK Parti'li Taşkın: "Çocuklarımızın geleceğe güvenle bakması için çalışıyoruz"

24.05.2022 16:04
AK Parti'li Taşkın: "Çocuklarımızın geleceğe güvenle bakması için çalışıyoruz"

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, tüm Türkiye'de olduğu gibi Mersin'de de çocukların geleceğe güvenle bakması, annelerin mutlu, babaların huzurlu olması için çalıştıklarını söyledi.

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, tüm Türkiye'de olduğu gibi Mersin'de de çocukların geleceğe güvenle bakması, annelerin mutlu, babaların huzurlu olması için çalıştıklarını söyledi.

Taşkın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 20 Mayıs Cuma günü Mersin'de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla sosyal konuttan futbol sahalarına, çok amaçlı spor alanlarından içme suyu hatlarına, güneş enerjisi santralinden yol düzenlemesi ve sosyal donatılara kadar birçok projenin temelinin atıldığını anımsattı.

Yeni yatırımların hayırlı olmasını dileyen Taşkın, "Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde 20 yıllık AK Parti iktidarında tüm Türkiye'de olduğu gibi Mersin'de de çocuklarımızın geleceğe güvenle bakması, annelerimizin mutlu, babalarımızın huzurlu olması için çalışıyor, gayret ediyoruz." diye konuştu.

Mersin'in Akdeniz ilçesinin şehir merkezinde olmasına rağmen ehil olmayan ellerde heba edildiğini, ideolojik kaygılarla kaderine tek edildiğini dile getiren Taşkın, 2019 seçimlerinde AK Parti'nin seçimleri kazanmasıyla ilçenin sosyal belediyecilikle, gönül belediyeciliğiyle tanıştığını belirtti.

Taşkın, bu tarihten itibaren ehil ellerde, işi bilen yöneticilerle çehresi değişmeye başlayan Akdeniz'in köhne bir bölgeden adeta modern bir şehir haline geldiğini ifade ederek, "İnşallah yeni yatırımlarla ilçemizi güzelleştirmeye, vatandaşlarımızın refahını artırmaya ve gençlerimize sağlıklı ve yeşil bir Akdeniz bırakmaya hep birlikte devam edeceğiz." dedi.

Akdeniz'i hak ettiği yere taşıyana kadar projelerini hayata geçirmeyi sürdüreceklerini vurgulayan Taşkın, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ve ekibini çalışmaları ve hizmetleri dolayısıyla tebrik etti.

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Kaynak: AA

AK Parti, Akdeniz, Türkiye, Mersin, Politika, Son Dakika

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