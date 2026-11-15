AK Parti'li Zorlu, KKTC'nin 43. yıl dönümünü NSosyal'de kutladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 43. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Zorlu, NSosyal hesabından KKTC'nin kuruluşunun 43. yıl dönümüne ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"15 Kasım 1983, Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve egemenlik mücadelesinin dönüm noktasıdır. Kıbrıs Türklüğü, varlığını korumak için büyük bedeller ödemiş, kararlı duruşuyla bağımsızlık yolunda ilerlemiştir. Bu anlamlı günde merhum Rauf Raif Denktaş ve Dr. Fazıl Küçük başta olmak üzere tüm dava önderlerini, mücahit ve Mehmetçiklerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluş yıldönümü kutlu olsun. Bağımsızlık, özgürlük ve barış içinde daha nice yıllara."