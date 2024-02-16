AK Parti Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan Seçim Çalışmalarına Devam Ediyor

Politika

AK Parti Maçka Belediye Başkanlığı'na yeniden aday gösterilen mevcut Belediye Başkanı Koray Koçhan, mahalle mahalle Maçka'yı geziyor. Sık sık vatandaşlarla, esnafla, genç yaşlı, kadın erkek tüm Maçkalılarla bir araya gelen Başkan Koçhan, seçim çalışmaları çerçevesinde Üçgedik mahallesindeki vatandaşlarla bir araya geldi.

Gitmedik ev, çalmadık kapı bırakmadıklarını ifade eden Koçhan, "Maçka'da 10 yıldır AK Belediyecilik anlayışı ile hizmet ediyoruz. Maçka'mızda olmaz denilen, yapılamaz denilen birçok hizmeti ilçemize kazandırdık. Daha gidecek çok yolumuz var. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Eroğan'ın Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda Maçka'nın yüzyılı oluşturmaya devam edeceğiz. Milletimizin duası ve sevgisi ile kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Bugün Üçgedik Mahallemizde kıymetli hemşerilerimizle bir araya geldik. Gösterdikleri sıcak karşılama için teşekkür ediyoruz. Gitmedik ev çalmadık kapı bırakmayacağız. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayımız kıymetli hemşerimiz Sayın Ahmet Metin Genç ile birlikte hizmet çıtasını daha da yukarıya çıkaracağız. Rekor destekle bir hizmette devam etmeye hazırız kararlıyız" ifadelerini kullandı. - TRABZON