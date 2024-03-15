AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er: Malatya\'nın çarşısı 1 yılda ayağa kalkacak

AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er, ziyaret ettiği esnafların taleplerini dinlerken Malatya'nın çarşısını 1 yılda ayağa kaldırılacağını söyledi.
31 Mart seçimlerine 2 hafta kalırken seçim çalışmalarına hız veren AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er, Büyükşehir Belediye yanında kurulan geçici ticaret merkezini ziyaret ederek esnaflarla bir araya geldi. İşyerlerini tek tek dolaşarak esnafların taleplerini dinleyen Sami Er, göreve gelir gelmez çarşının biran önce ayağa kaldırılması için çalışmalara ağırlık vereceklerini belirtti.
Esnaflar, Büyükşehir Başkan Adayı Sami Er'in Malatya'yı kısa sürede ayağa kaldıracağına inandıklarını söylerken, Sami Er ise bu süreçte vatandaşların da desteği ile Malatya'da depremin tüm izlerini 2 yıl gibi bir sürede tamamen ortadan kaldıracaklarını ifade etti.
Malatya'nın 6 Şubat'ta büyük bir afetle karşı karşıya kaldığını ve en fazla konut ve işyerinin yıkıldığı 2'inci il olduğunu hatırlatan Sami Er, özellikle TOKİ ve Emlak Konut'taki tecrübesi ile şehrin yeniden imarı ve inşası noktasında ellerinden gelen tüm gayretleri göstereceklerini söyledi. 70 bine yakın hak sahibinin konut ve işyerlerini teslim edene kadar ekibiyle birlikte durmadan çalışacaklarını ifade eden Er, bunun yanı sıra fazla konut üretimi ile kiracılar ve dar gelirli vatandaşlarında konut sorunlarının çözüleceğini dile getirdi. Çarşı merkezinin şuanda Emlak Konut tarafından yaptırıldığını ve çalışmaların hızla devam ettiğini ifade eden Er, 1 yıl içerisinde burasının tamamlanacağını ve çarşının ayağa kalkması ile vatandaşların moral ve motivasyonlarının da düzeleceğine inandığını söyledi. Göreve gelir gelmez depremin izlerini silmek için tüm ekibiyle birlikte yoğun bir mesai harcayacaklarının altını çizen Er, özellikle deprem sonrası başka şehirlere giden insan göçünün de tekrar geri getirilmesi adına gayret göstereceklerini söyledi.
Merkezi hükümetin yatırım ve projeleri ile Malatya'nın deprem öncesi eski gücüne kısa sürede kavuşacağını ifade eden Sami Er, Büyükşehir Belediyesi ile Yeşilyurt ve Battalgazi Belediyeleri olarak her zaman uyum içerisinde çalışacaklarını aktararak şehrin imar sorunlarını kısa sürede çözüme kavuşturacaklarını dile getirdi.
Şuanda belirlenen rezerv alanlarında projelerin hazırlandığını ve inşaatların başlayacağını ifade eden AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er, bu süreçte vatandaşlarında desteğinin önemli olduğunu söyledi. Şehrin biran önce ayağa kaldırılması adına rezerv alanları ile ilgili hukuki engellere takılmadan biran önce inşaatlara başlanılması gerektiğini ifade eden Sami Er, hedeflerinin 2 yıl içerisinde şehirde depremin izlerini tamamen silmek olduğunu söyledi.
Malatya'yı geçmişteki İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevi nedeniyle çok iyi bildiğini ifade eden Er, bir taraftan depremin yaralarını sararken bir taraftan da belediyecilik hizmetlerini en iyi şekilde yapacaklarını anlattı. Kamuoyuna geçtiğimiz günlerde açıkladıkları projelerin göreve gelir gelmez hayata geçirilmesi adına gayret göstereceklerini belirten Er, Malatya'yı her yönüyle ileriye taşıyacaklarının sözünü verdi. - MALATYA
Son Dakika › Politika › AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er: Malatya'nın çarşısı 1 yılda ayağa kalkacak - Son Dakika
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Irak'ta PKK'nın, terörün ve terör örgütünün bitirilmesi için bir takım anlaşmalara varıldığını belirtti. Destici, Irak hükümeti ve diğer komşu ülkelerin bu anlaşmalara uygun hareket etmesini umduklarını söyledi. Ayrıca, Türkiye'nin teröre harcadığı paranın yatırıma ve istihdama harcansaydı bugün daha güçlü bir ekonomisi olabileceğini ifade etti. Destici, Cumhur İttifakı'nın 2019 yerel seçimlerinde olduğu gibi bu seçimde de büyükşehir belediyelerinde ittifak halinde olduklarını belirtti.
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