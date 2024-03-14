AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er, Söğütlü Camisi\'nin Emekliler Parkı\'na yapılacağı iddialarına tepki gösterdi

Politika

AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er, Söğütlü Camisi'nin Emekliler Parkı'na yapılacağı yönündeki söylemlere tepki göstererek, "Böyle bir şey kesinlikle yok. Allah izin verirde belediye başkanı olursak böyle bir teşebbüse zaten asla izin vermeyiz" dedi.

Seçim çalışmaları kapsamında Emekliler Parkı civarındaki esnafları ziyaret eden AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er, burada esnaflarla tek tek görüştü, sorunlarını dinledi. Geçici konteyner işyerlerinde hizmetlerine devam eden esnafları dinleyen Sami Er, çarşının 1 yıl içerisinde ayağa kaldırılacağını söyledi.

Esnaf ziyareti sırasında Söğütlü Cami'nin Emekliler Parkı'na yapılacağı yönündeki söylemlere de açıklık getiren Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er, böyle bir durumun kesinlikle olmadığını dile getirdi.

Bu bilginin tamamen yanlış olduğunu ve böyle bir duruma da kesinlikle müsaade etmeyeceklerini söyleyen Er, "Burası bir park alanı, burada cami yapılmasına kim karar verdi. Bunun kararını verecek olan Büyükşehir Belediyesi'dir. Zaten park alanına cami de yapılmaz. Tamamen uydurma haberler. Vatandaşımız ve esnafımız buna itibar etmesin. Caminin yeri bellidir, zaten burada cami yapılması için imar çalışması olması gerekir. Böyle bir şey yok asla. Gerek Malatya halkımız gerek buradaki esnafımız asparagas haberlere itibar edilmemesini istiyorum. Allah izin verirde belediye başkanı olursak böyle bir teşebbüse de zaten asla izin vermeyiz" dedi.

Böyle bir açıklama yapılmasına tepki gösteren Er, "Önüne gelen bir açıklama yapıyor. Açıklama yetkisine sahip olmayan insanlar akıllarına estiği şeyi telaffuz ediyorlar. Bu konuda Büyükşehir Belediyesi'nin dışında kimse karar veremez, vatandaşımız da esnafımız da bunu böyle bilsinler" ifadelerine yer verdi.

Muhalefet adaylarının bu konuyu bir siyasi malzeme haline getirmesine de tepki gösteren Sami Er, "Cami yerine yapılır, yeri neresi ise oraya yapılır. Bunu siyasi malzeme haline getiriyorlar. Böyle bir durum asla yok. Bunu telaffuz edenler de yanlış telaffuz ediyorlar. Yetkisi olmadığı halde böyle bir konuşma yapıyorlar. Asla böyle bir durum yok, cami de kendi yerine yapılacak" diye konuştu.

Er, İftarını Diyanet Vakfı Çadırında Vatandaşlarla Birlikte Açtı

AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er, esnafı gezisinin ardından Kernek Meydanında kurulan Türkiye Diyanet Vakfı İftar Çadırına geçti. Beraberindekilerle birlikte yemek kuyruğuna giren Er, daha sonra iftar çadırına geçerek vatandaşlarla birlikte iftarını açtı. İftar sonrası vatandaşlarla da bir araya gelen Sami Er'e vatandaşlar da yakın ilgi gösterdi. - MALATYA