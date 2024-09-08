Pütürge\'de Konut ve İyileştirme Müjdesi

Politika

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Pütürge ilçesinde temaslarda bulunarak vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi. Ölmeztoprak Pütürge'de inşası süren 298 konut sona yaklaşıldığını ikinci etap 550 konut için ise ihalesi sürecinin tamamlandığı duyurdu.

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, beraberinde AK Parti Pütürge İlçe Başkanı Bülent Karayılan, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Sezai Ertem ve AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Suat Karlı ile birlikte Pütürge ilçesinde temaslarda bulundu.

Esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve talepleri dinleyen Milletvekili Ölmeztoprak gerçekleştirdiği ev ziyaretlerinde ise sağlık sorunları yaşayan bazı vatandaşlarla yakından ilgilenerek tedavi süreçlerinin takipçisi olacaklarını söyledi.

Pütürge'yi adeta kapı kapı dolaşan Milletvekili Ölmeztoprak, bölgenin kenttin en önemli merkezlerinden biri olduğunu kaydederek, ilçede Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından inşası süren 298 konut sona yaklaşıldığını ikinci etap 550 konut için ise ihalesi sürecinin tamamlandığı müjdesini paylaştı.

"Pütürge'nin her yönlü gelişimi için tüm gayret gösteriliyor"

Elazığ- Sivrice merkezli 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremden önemli ölçüde etkilenen, ardından ise 6 Şubat 2023 depremleri ile de sarsılan Pütürge'nin hızlı bir şekilde toparlandığını aktaran Milletvekili Ölmeztoprak," Pütürge'mize gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde gerek kalıcı konutlar gerek işyerleri noktasında yapılan çalışmalarının vatandaşlarımızda oluşturduğu memnuniyeti gördükçe yüzümüz gülüyor. Diğer taraftan Pütürge'mizde özellikle Mir yaylası ile devam eden bazı noktalarda sulama suyu kaynaklı yaşanan sorunların çözümü için ilgili gerek DSİ Bölge Müdürlüğü, gerekse Bakanlığımız kanalı ile gerekli çalışmalar sürdürülüyor. Bunun yanı sıra bölge tekstil sektöründe gösterilen faaliyetlerle ile adından söz ettirirken, tarımsal faaliyetlerde özellikle üzüm gibi ürünlerin katma değerini arttırmak bağlamında istişarelerimiz ise devam ediyor. Şiro çayının ıslahı ve regresyon projeleri Pütürge için büyük hayallerimiz arasında. Bu ideallerin inşallah deprem yaralarının büyük oranda sarılmasıyla birlikte azimli adımlarla peşinde olacağız" diye konuştu. - MALATYA