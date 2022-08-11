AK Parti'li Aydemir'den Soma ve Gördes çıkarması - Son Dakika
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AK Parti'li Aydemir'den Soma ve Gördes çıkarması

11.08.2022 16:13
AK Parti'li Aydemir'den Soma ve Gördes çıkarması

AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, Soma ve Gördes ilçelerini ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu.

AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, Soma ve Gördes ilçelerini ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu.

Soma'da Çarşamba günleri kurulan semt pazarını ziyaret eden Uğur Aydemir, pazar esnafı ve alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet etti, sorunları ve talepleri dinledi. Sonrasında Soma çarşı esnafını da ziyaret eden Aydemir, çarşı esnafı ve vatandaşlarla da bir araya geldi. Gördes Havuzlu Çarşı'da da esnaf ve vatandaşlarla buluşan Aydemir, "Pandemi nedeniyle 2 yıldan beri milletimizle çok fazla bir araya gelememiştik, bu sene TBMM'nin de kapalı olduğu bu dönemde vatandaşlarımızla daha fazla bir araya gelebildiğimiz için kucaklaşabildiğimiz için mutluyuz" dedi.

Soma'da Devlet Hastanesi ile Ağız ve Diş Sağlığı Merkezini de ziyaret eden Aydemir, hastanelerdeki hizmetler ve yaşanan sorunlar hakkında bilgi aldı. Tedavi gören hastaları da ziyaret eden Aydemir hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti. Muharrem Ayı olması hasebiyle AK Parti Soma Kadın Kollarının düzenlediği aşure hayrına katılan Aydemir, Milletvekili Mehmet Ali Özkan ve partililerle birlikte vatandaşlara aşure ikram etti. Sektörlere dair sorunları ve talepleri dinlemek üzere oda ziyaretlerinde bulunan Aydemir, Soma'da Nakliyeciler Odasını, Şoförler Odasını, Ticaret Odasını ile Esnaf ve Sanatkarlar Odalarını ziyaret etti. Aydemir, Gördes'te de Esnaf ve Sanatkarlar Odası ziyaretinde bulundu.

Soma'da kanaat önderleriyle ve partide daha önce görev almış kişilerle de bir araya gelen Aydemir, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Soma Şubesi'ni ziyaret etti. Aydemir'in bu ziyaretlerinde birlik ve beraberlik mesajları öne çıktı. Soma ve Gördes ziyaretlerinde toplumun birçok kesiminden insanla bir araya gelen Aydemir, "AK Parti olarak bugüne kadar hep milletimizle yol yürüdük, bundan sonra da milletimizle birlikte yol yürümeye devam edeceğiz" dedi.

Yatırımları yerinde inceledi

Gördes ilçe ziyareti çerçevesinde parti teşkilatıyla bir araya gelen Aydemir, belediyeyi ziyaret etti, sonrasında Millet Bahçesi ile Kur'an Kursu ve Uygulama Camii projelerini yerinde inceledi. İlçe ve mahalle ziyaretlerinin devam edeceğini ifade eden Aydemir, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimize hizmet yolunda hep birlikte gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Milletvekili Uğur Aydemir'e ziyaretlerinde, Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol, İl Başkan Yardımcıları Mustafa Özcan ve Ahmet Erdoğdu, Soma İlçe Başkanı Erol Saygılı, Gördes İlçe Başkanı Rıza Dilcan ile partililer eşlik etti. - MANİSA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti'li Aydemir'den Soma ve Gördes çıkarması - Son Dakika

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