AK Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı, Marmaris Ordulular Kültür ve Dayanışma Derneği\'ni ziyaret etti

AK Parti Marmaris Belediye Başkan adayı Serkan Yazıcı, Marmaris Ordulular Kültür ve Dayanışma Derneğini ziyaret etti.

Seçim çalışmalarını sürdüren Yazıcı ve beraberindekiler, dernek başkanı Yaşar Karaosmanoğlu ve üye topluluğu tarafından karşılandı.

Yazıcı, dernek üyeleriyle tokalaşarak, bir süre sohbet etti, üyelerin sorularını yanıtladı.

Yazıcı, burada yaptığı konuşmada, spordan sağlığa, kültürden sanata, doğadan turizme kadar Marmaris'i hak ettiği yere getireceklerini söyledi.

Marmaris'in önemli ve acil sorunlarından başlayarak hepsini çözeceklerini belirten Yazıcı, şunları kaydetti:

"Daha yaşanır bir ilçe haline getirirsek, bütün sorunlarını çözersek ne mutlu bana. Allah bana Marmaris'ten hayırlı bir şekilde uğurlanmayı da nasip eder. Ben sizlerin kardeşi ve ağabeyiyim. Bu bir görev. Sizler bu göreve layık görürseniz geleceğiz. Herkesin başkanı olacağım. Marmaris bize çok şey verdi. Biz de üzerimize düşeni yapacağız. Marmaris'e borcumuzu ödeyeceğiz. Marmaris için sizler için herkes için mücadele edeceğimin sözünü veriyorum sizlere."

Yazıcı'ya, AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen, MHP Marmaris İlçe Başkanı Onur Ünver ve partililerle de eşlik etti.