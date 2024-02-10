AK Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı, Seçim Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika
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Politika

AK Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı, Seçim Çalışmalarını Sürdürüyor

AK Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı, Seçim Çalışmalarını Sürdürüyor

Turizmci ve iş insanı Serkan Yazıcı, Marmarislilerin sorunlarını dinlemeye devam ediyor. Yazıcı, Marmaris'in sorunlarının çözülmediğini belirterek, halkın refahı için çalışacağını söyledi. 50 gün boyunca Marmarislilere ulaşarak projelerini anlatacağını ifade eden Yazıcı, başarıya yürümek ve hayalleri gerçekleştirmek istediğini dile getirdi.

10.02.2024 15:21
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AK Parti Marmaris Belediye Başkan adayı Serkan Yazıcı, seçim çalışmalarını sürdürüyor.

Turizmci ve iş insanı Yazıcı, yaptığı ziyaretlerde Marmarislilerin sorunlarını dinlemeye devam ediyor. Yazıcı, yaptığı açıklamada, Marmaris'in çok sorununun olduğunu ve çözülemediğini ifade etti.

"Tam 5 yıl önce yola çıktığımız noktadan bir adım bile ileriye gidilmedi. Marmaris, bu 5 yılda çok şey yaşadı, çok kan kaybetti. Maalesef mevcut sorunlara yenileri eklendi." diyen Yazıcı, şöyle konuştu:

"Halkımızın refahı için elimden geleni yapacağıma hiç şüpheniz olmasın. Bu refahın gerçekleşmesini ve değişimi sağlayacak olan Marmaris halkıdır. Bana karşı duyulan güven ve teveccühten dolayı yeniden Marmaris İlçesi Belediye Başkan Adayı oldum. Herkesin sorunlarını dinleyerek, genç, yaşlı, kadın erkek, çocuk ayırt etmeden tek tek herkese dokunarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

50 gün boyunca Marmarislilere tek tek ulaşarak yapacaklarını ve projelerini anlatacağını kaydeden Yazıcı, "Amacım, taşıdığım sorumluluğun bilinciyle tüm Marmarislilerin bu ilçede huzur içinde yaşayacağı, doğayla barışık bir ortamı sağlamaktır. Bu yolda başarıya yürümek ve hayallerimizi gerçekleştirmek en büyük dileğimdir, sözümdür. Tüm Marmarisliler, Serkan Yazıcı bir söz verdiği zaman o sözü tutacağını bilmektedirler. Adaylığımın ülkemize ve Marmaris'e hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı, Seçim Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı, Seçim Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika
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