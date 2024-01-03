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AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler, TOBB Sivas Kadın Girişimciler Kurulu İstişare Toplantısına Katıldı - Son Dakika
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AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler, TOBB Sivas Kadın Girişimciler Kurulu İstişare Toplantısına Katıldı

AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler, TOBB Sivas Kadın Girişimciler Kurulu tarafından düzenlenen istişare toplantısına katıldı. Toplantıda, kadın girişimcilerin rol model olarak kadınları ekonomik hayata dahil etme çabaları ele alındı.

AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler, TOBB Sivas Kadın Girişimciler Kurulu İstişare Toplantısına Katıldı
03.01.2024 - 11:14,  Güncelleme: 11:25
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AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler, TOBB Sivas Kadın Girişimciler Kurulu tarafından düzenlenen istişare toplantısına katıldı.

Toplantıya, AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler, Ak Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy, İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas TSO Başkanı Zeki Özdemir ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Şeyda Haksever ve İcra Kurulu Üyeleri ile Ak Parti Sivas Yöneticileri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Sivas TSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir, "Sivas'ımızın gelişimi adına hepimize görevler düşüyor, sizlerin önderliğinde yerelde ne yapmamız gerekiyorsa bu istişarelerle inşallah bir sonuca ulaşırız düşüncesindeyiz. Kadın girişimciler kurulumuz rol model olarak, kadınlarımızın girişimci ruhlarını öne çıkarmak ve kadınlarımızı ekonomik hayatın içerisine dahil etmenin çabası içerisindeler" dedi.

"Ticaret ve Sanayide maalesef kadın elinin değdiği noktalar arzu ettiğimiz sayıda değil"

Sivas Kadın Girişimciler Kuruluyla bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Grup Başkanı Abdullah Güler, "Ticaret ve Sanayide maalesef kadın elinin değdiği noktalar arzu ettiğimiz sayıda değil. Bu vesilelerle, sizlerin öncülüğünde Kadın Girişimciler Kurulumuzun yapacağı çalışmalarla bu oranın artması için, açık yüreklilikle söylüyorum şahsım ve başta kadın milletvekili arkadaşımız Rukiye Hanım ve Belediye Başkanımız elimizden ne geliyorsa her türlü iş birliğine her türlü desteğe hazırız. Şeyda Hanım başkanlığında bize her türlü ulaşabilirsiniz. Ticaret Odamızın bünyesinde, şehrimizde sanayi kuruluşlarında istihdam ve farklı alanlardaki girişimlerin kadınlarımız tarafından yapılıyor olması çok değerli çok kıymetli. Kadınlarımızın çabaları gayretleri hakikaten örnek gösterilebilecek mahiyet arz ediyor. Burada bizim anlatmamız değil sizlerin yaşadığınız sıkıntılar dahil, umut aşılayacağınız düşüncelerinizi bizim dinlememiz daha kıymetli" ifadelerine yer verdi.

Ak Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy ise kadınların kentte kıymetli çalışmalara imza attığını ifade ederek, " Kadınlarımızın enerjileri hayata dair düşünceleri ortak acılarımız düşüncelerimiz hayallerimiz olduğu için sizlerle olduğumuz zaman mutlu oluyoruz. İnanıyorum ki Şeyda başkanımızla beraber şehrimize dair çok güzel çalışmalara imza atacaksınız. Bizlerde bu anlamda her zaman sizlere destek olmaya hazırız" diye konuştu.

TOBB Sivas Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Şeyda Haksever "Bizlere değer verdiniz buralar kadar geldiniz Kadın Girişimcilerdeki arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Ben ve arkadaşlarım sizlere istek ve arzularımızı elimizden geldiği kadar söylemeye çalışacağız. İlginize ve alakanıza tekrar teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

İstişare Toplantısında; stajyerlik, kalifiye eleman, mesleki eğitim, e-ticaret, istihdam, üretim, sanayi konuları ele alındı. - SİVAS

Kaynak: İHA
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Son Dakika Politika AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler, TOBB Sivas Kadın Girişimciler Kurulu İstişare Toplantısına Katıldı - Son Dakika


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