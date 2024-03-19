AK Parti Merkezefendi Belediye Başkan Adayı Ekrem Başer\'den açık hava sinemaları projesi

Karaisalı Kaymakamlığı, şehit ailelerine ve gazilere iftar verdi

Karaisalı Kaymakamlığı, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında şehit aileleri ve gazilere iftar verdi. Kaymakam Muhammed Huzeyfe Onur, Çeceli Kadın, Gençlik ve Kültür Evi'nde düzenlenen iftarda şehitleri rahmet ve minnetle andı. Programda şehitler için dua edildi. İftara, Karaisalı Belediye Başkanı Sadettin Aslan ile kent protokolü de katıldı.