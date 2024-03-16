AK Parti Merkezefendi ve Pamukkale Belediye Başkan Adayları Sanayicilerle Buluştu

DENİZLİ(İHA) – AK Parti Merkezefendi ve Pamukkale Belediye Başkan Adayları Ekrem Başer ile Halil Pekdemir, sanayicilerle bir araya geldi. Adaylar projelerini, hizmet politikalarını anlatıp, sanayicilerden destek istedi.
31 Mart 2024 Yerel Seçimleri için iki ilçede kampanyalarını sürdüren Merkezefendi Belediye Başkan Adayı Ekrem Başer ile Pamukkale Belediye Başkan Adayı Halil Pekdemir'in temposu her geçen gün artıyor. Başer ve Pekdemir, Denizli Sanayi Odası (DSO) Meclis Toplantısı'nda sanayicilerle bir araya geldi. Toplantıda konuşan Merkezefendi Belediye Başkanı Ekrem Başer, salondakilere kendisini yeni jenerasyon siyasetçisi olarak tanıttı ve sanayicilere "İçinizden gelen bir kardeşinizim" dedi. Merkezefendi'yi modern bir yaşam alanına dönüştürmeyi hedeflediğini dile getiren Başer, bölgenin potansiyelini en iyi şekilde kullanıp, sürdürülebilir kalkınma ve yaşam kalitesini artırmayı amaçladığına vurgu yaptı.
"Yolunuzda yoldaş olmaya geliyorum"
Merkezefendi'de toplumun çeşitli kesimlerinin ihtiyaçlarını karşılayacak projelerinin olduğunu ve geliştirmeye de devam ettiğini anlatan AK Parti Adayı Başer, projelerinden bahsetti ve konuşmasını "Ben sizlere başkan olmaya değil kardeş ve yolunuzda yoldaş olmaya geliyorum. Desteklerinizi bekliyorum" diyerek sözlerini tamamladı.
"Hizmet için altyapısı hazır bir adayım"
AK Parti Pamukkale Belediye Başkan Adayı Halil Pekdemir, toplantı salonundakilere yıllardır edindiği tecrübelerinden bahsetti. 2001 yılından beri siyasetin içinde olduğunu bu süre içinde il başkan yardımcılığı yaptığını, büyükşehir belediyesinde görev aldığını ve İl Genel Meclis Başkanlığı yaptığını anlatan Pekdemir, hizmet için donanımlı birisi olduğunun altını çizdi ve "Tecrübelerimi Pamukkale'deki vatandaşlarıma hizmet olarak götürmek istiyorum. Özellikle İl Genel Meclis Başkanlığı döneminde sadece Pamukkale'de değil tüm bölgenin sorunlarına yakından tanık oldum. Birçok konuda vatandaşların sorunlarına çare olan hizmetleri sunduk. Sorunlarla ilgili çözüm odaklı projelerimiz hazır. Görev verilmesi durumunda Pamukkale'de yerel halkın katılımını ve desteğini sağlayarak, belediyecilik hizmetlerini daha etkin ve verimli bir şekilde yürüteceğiz" diye konuştu.
Adayların istihdama yönelik projeler ve işbirliği çağrısı ilgi gördü
Hem Başer hem de Pekdemir, özellikle istihdama yönelik projelerini detaylarıyla paylaştı. İş dünyası ile işbirliğine yönelik fikir ve hedeflerini aktaran adaylar kendinden emin ve uygulanabilir projeleri nedeniyle sanayicilerin ilgisini çekti. Her iki aday, konuşmalarının ardından uzun süre alkışlandı. - DENİZLİ
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