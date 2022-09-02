Yılmaz: "Değirmençay Barajı Mersin tarımına can suyu katacak" - Son Dakika
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Yılmaz: "Değirmençay Barajı Mersin tarımına can suyu katacak"

02.09.2022 13:43
Yılmaz: "Değirmençay Barajı Mersin tarımına can suyu katacak"

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, yapımı devam eden Değirmençay Barajının tamamlanmasıyla 31 bin dekardan fazla tarım arazisinin sulanacağını belirterek, "Değirmençay Barajımız, Mersin tarımımıza can suyu katacak" dedi.

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, yapımı devam eden Değirmençay Barajının tamamlanmasıyla 31 bin dekardan fazla tarım arazisinin sulanacağını belirterek, "Değirmençay Barajımız, Mersin tarımımıza can suyu katacak" dedi.

Yılmaz, AK Parti Yenişehir İlçe Başkanı Hayati Bülbül, il yöneticileri ve ilçe teşkilatıyla birlikte Mersin'in 30 kilometre kuzeybatısında, sulama ve içme suyu amacıyla inşa edilen Değirmençay Barajında incelemelerde bulundu. Erçel Projesi çerçevesinde sürdürülen barajın yapımını yüklenen firma yetkililerinden bilgi alan Yılmaz, Değirmençay Barajında yüzde 32 oranında fiziki gerçekleşmenin sağlandığını söyledi. Temelden 110,5 metre yüksekliğe sahip barajın kret uzunluğunun da 532,8 metre olduğunu belirten Yılmaz, barajın 37,5 milyon metreküp su biriktirme hacmi bulunduğunu bildirdi.

"Hem verim hem ürün çeşitliliği artacak"

Mersin'in bir tarım kenti olduğunu belirten Yılmaz, barajın tamamlanmasıyla hem içme suyu hem de tarımsal sulamaya büyük katkı sağlayacağını belirterek, "Özellikle sebze ve meyvecilik ile seracılık faaliyetlerinde Türkiye'nin büyük bir bölümüne üretimle katkı sağlayan Mersin'in yüzölçümünün yüzde 21'inde, yaklaşık 330 bin hektar alanda tarımsal üretim gerçekleştiriliyor. İlimiz, narenciye üretiminde dünyada 4'üncü sırada, yaş sebze ve meyve, narenciye, bakliyat ihracatında da Türkiye'de ilk sıralarda yer alıyor. Baraj ve sulama inşaatının tamamlanmasıyla birlikte özellikle Mezitli ve Yenişehir ilçelerimizdeki 12 mahallede toplamda 31 bin 310 dekar tarım arazisi suya kavuşacak. Barajın su tutması ile bölgede yapılacak sulu tarımla birlikte hem tarlalardaki verim hem de yörede ürün çeşitliliği artacak. Bununla birlikte bölgemizde istihdama ve milli ekonomiye milyonlarca lira katkı sağlanacak. İnşallah barajımız en kısa sürede tamamlanarak faaliyete geçecek ve Mersin tarımına can suyu katacak" diye konuştu. - MERSİN

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Kaynak: İHA

Değirmençay, AK Parti, Mersin, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Yılmaz: 'Değirmençay Barajı Mersin tarımına can suyu katacak' - Son Dakika

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