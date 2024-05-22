AK Parti Milletvekili Adem Yıldırım, İBB'nin Roma gezisini eleştirdi - Son Dakika
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Politika

AK Parti Milletvekili Adem Yıldırım, İBB'nin Roma gezisini eleştirdi

AK Parti Milletvekili Adem Yıldırım, İBB\'nin Roma gezisini eleştirdi

AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Roma'da gazetecilerin masraflarını karşılamasını eleştirerek, gazetecilerin artık bağımsızlık ve tarafsızlık iddialarının geçerliliğini yitireceğini belirtti. Yıldırım, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelterek, gazetecilerin uçağa bindirilip götürülmesi ve harcamaların ne kadar olduğunu sordu. Ayrıca, geziye katılan gazetecilerin spor yazarı olmadığını ve İBB'nin kendi medyasını oluşturmaya başladığını ifade etti.

22.05.2024 13:59
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AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Roma'da gazetecilerin masraflarını karşılamasını eleştirirken, "Kendi candaş ve fondaş medyanızı oluşturmaya başladığınızı gördük. Buraya katılan gazeteciler gerek köşe yazılarında gerekse sosyal paylaşımlarında artık bir karşılık bulamayacak. Bizi eleştirdiklerinde 'Roma yolcusu kalmasın' son çağrısı yapılacak." dedi.

Yıldırım, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, geçen hafta İBB'nin bütçesiyle 45 gazetecinin Roma'ya götürüldüğünü anımsattı.

Söz konusu gezinin, İstanbul'un 2027 Avrupa Oyunları'na ev sahipliği yapmasına ilişkin mutabakat zaptının imzalandığı programa katılım amacıyla gerçekleştirildiğini anlatan Yıldırım, "İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen gazeteciler bu geziye iştirak etmişler. Bu kişiler, hiç ödün vermedikleri hususun bağımsız gazetecilik olduğunu söylüyorlar ama önce Ekrem'in kayığına, sonra Ekrem'in uçağına bindiler. Şimdi de İstanbul'da Ekrem'in otobüsüne binerler. Ama İstanbul'daki otobüslere binseler de duruyor." ifadelerini kullandı.

İBB'nin davetine katılan gazetecilerin Roma gezisinde konakladıkları otelin, yiyecek ve içecek masraflarının İBB tarafından karşılanmasını eleştiren Yıldırım, "İBB Başkanı'na soruyorum, neden gazetecileri uçağınıza bindirip götürdünüz? Ne kadar harcama yaptınız?" sorularını yöneltti.

Muhalefete yakın bazı köşe yazarlarının da bu durumu eleştirdiğini aktaran Yıldırım, geziye katılan gazetecilerin spor yazarı olmadıklarını söyledi. Yıldırım, "Kendi candaş ve fondaş medyanızı oluşturmaya başladığınızı gördük. Buraya katılan gazeteciler gerek köşe yazılarında gerekse sosyal paylaşımlarında artık bir karşılık bulamayacak. Bizi eleştirdiklerinde 'Roma yolcusu kalmasın' son çağrısı yapılacak." diye konuştu.

Roma'ya yapılan geziden sadece fotoğraflar paylaşıldığını, haber içeriği olmadığını söyleyen Yıldırım, "Ele verirken talkını, kendiniz yutmayın salkımı. Önce kendinize bakın; bağımsızlığınıza, tarafsızlığınıza bakın sonra başkasına laf atın." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti Milletvekili Adem Yıldırım, İBB'nin Roma gezisini eleştirdi - Son Dakika

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