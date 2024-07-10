AK Parti Milletvekili Ali İnci: Bosna'da yaşananları unutmak, Gazze'de yaşananlara göz yummak demektir - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

AK Parti Milletvekili Ali İnci: Bosna'da yaşananları unutmak, Gazze'de yaşananlara göz yummak demektir

AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci, Bosna'da yaşanan soykırımın unutulmaması gerektiğini ve Gazze'de yaşananlara göz yumulmaması gerektiğini belirtti. İnci, uluslararası adaletin sağlanması ve bu acımasız döngünün kırılması için sesin yükseltilmesi gerektiğini vurguladı.

10.07.2024 18:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci, "Bosna'da yaşananları unutmak, Gazze'de yaşananlara göz yummak demektir. İnsanlık, bu acımasız döngüyü kırmak için sesini yükseltmeli ve uluslararası adaleti haykırmalıdır." dedi.

İnci, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, yaklaşık 400 yıl boyunca Osmanlı ailesinin bir ferdi olarak huzur ve barış içinde yaşayan, "Avrupa'nın Kudüs'ü" olarak bilinen Bosna'da, Müslümanların acımasız bir soykırıma uğradığını hatırlattı.

Bu soykırımın, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'da yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak tarihe geçtiğini belirten İnci, katliamın üzerinden 29 yıl geçtiğini ve saldırılar sonucunda 8 bin 372 Boşnak'ın canice katledildiğini hatırlattı.

İnci, Bosna Savaşı sırasında Sırp askerleri tarafından gerçekleştirilen saldırılarda binlerce Boşnak sivilin katledilerek toplu mezarlara gömüldüğünü dile getirerek, "Bu toplu mezarlar, yıllar sonra Bosnalıların 'mavi kelebekleri' takip etmesiyle bulundu. Mavi kelebekler, yalnızca toplu mezarların üzerinde çıkan 'Ölüm Çiçekleri' adı verilen çiçeklere konuyordu. Bu sayede Bosna'da 300 toplu mezar bulundu. Masum insanların cesetlerine ulaşmanın bu acı verici yolu, aslında insanlığın bir kez daha ne kadar acımasız olabileceğini gözler önüne seriyor." diye konuştu.

Bosna Hersek'in merhum lideri Aliya İzetbegoviç'in "Soykırımı unutmayın, unutulan soykırım tekrarlanır" sözünü hatırlatan İnci, şunları söyledi:

"Bugün Gazze'de yaşananlar, bunun en acı örneğidir. Gazze'de masum insanlar, çocuklar, kadınlar, uluslararası toplumun sessizliği ve kayıtsızlığı eşliğinde katledilmeye devam ediyor. Bosna'da yaşananları unutmak, Gazze'de yaşananlara göz yummak demektir. İnsanlık, bu acımasız döngüyü kırmak için sesini yükseltmeli ve uluslararası adaleti haykırmalıdır."

Bosna'da yaşananların sadece Boşnak halkının değil bütün insanlığın ortak acısı olduğuna dikkati çeken İnci, "Bu acıyı yüreğimizde hissederken, adaletin yerini bulması için mücadelemizi sürdürmeliyiz." dedi.

Kaynak: AA

Milletvekili, Ali İnci, AK Parti, Sakarya, Gazze, İnsan Hakları, Dış Politika, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Milletvekili Ali İnci: Bosna'da yaşananları unutmak, Gazze'de yaşananlara göz yummak demektir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:56 NATO zirvesinde tarih verildi ABD, Hollanda ve Danimarka, Ukrayna’ya F-16’ları gönderecek NATO zirvesinde tarih verildi! ABD, Hollanda ve Danimarka, Ukrayna'ya F-16'ları gönderecek
17:29 Tam da Nasrallah konuşma yapıyordu İsrail savaş uçakları Beyrut semalarında ses hızını aştı Tam da Nasrallah konuşma yapıyordu! İsrail savaş uçakları Beyrut semalarında ses hızını aştı
16:41 Rüşvet aldığı belirlendi Neslim Güngen soruşturmasında MASAK’ın görevlendirdiği vergi müfettişi de gözaltında Rüşvet aldığı belirlendi! Neslim Güngen soruşturmasında MASAK'ın görevlendirdiği vergi müfettişi de gözaltında
16:39 Sosyal medya hesaplarında terör örgütü bağlantısı tespit edildi Sosyal medya hesaplarında terör örgütü bağlantısı tespit edildi
14:35 Emekli maaşlarına zam için sürpriz toplantı 4 isim bir araya geliyor Emekli maaşlarına zam için sürpriz toplantı! 4 isim bir araya geliyor
18:59 Beşiktaş, FIFA’daki Tyler Boyd dosyasını kapattı Beşiktaş, FIFA'daki Tyler Boyd dosyasını kapattı
18:22 Eski halinden eser yok Wanda Nara’nın ayrılık kararı Icardi’yi fena hırpalamış Eski halinden eser yok! Wanda Nara'nın ayrılık kararı Icardi'yi fena hırpalamış
17:27 Dursun Özbek, Fenerbahçe’nin şikayeti üzerine “şüpheli“ sıfatıyla ifade verdi Dursun Özbek, Fenerbahçe'nin şikayeti üzerine "şüpheli" sıfatıyla ifade verdi
16:51 Yeni sözleşme uzatmıştı Galatasaray’ın yıldızı şimdiden ayrılmayı düşünüyor Yeni sözleşme uzatmıştı! Galatasaray'ın yıldızı şimdiden ayrılmayı düşünüyor
16:50 Real Madrid, Arda Güler’in forma numarasını değiştirdi Real Madrid, Arda Güler'in forma numarasını değiştirdi
16:40 Ankara’nın yanı başında terk edilmiş ıssız bir köy Ankara'nın yanı başında terk edilmiş ıssız bir köy
16:30 Yapay zeka ile oluşturuldu İşte Türk erkeklerinin en çok beğendiği kadın tipi Yapay zeka ile oluşturuldu! İşte Türk erkeklerinin en çok beğendiği kadın tipi
16:21 Hindistan’da bir işçi, uyuduğu sırada kendisine saldıran yılanı ısırarak öldürdü Hindistan'da bir işçi, uyuduğu sırada kendisine saldıran yılanı ısırarak öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2024 20:05:17. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti Milletvekili Ali İnci: Bosna'da yaşananları unutmak, Gazze'de yaşananlara göz yummak demektir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement