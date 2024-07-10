AK Parti Milletvekili Ali İnci: Bosna'da yaşananları unutmak, Gazze'de yaşananlara göz yummak demektir

Politika

AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci, "Bosna'da yaşananları unutmak, Gazze'de yaşananlara göz yummak demektir. İnsanlık, bu acımasız döngüyü kırmak için sesini yükseltmeli ve uluslararası adaleti haykırmalıdır." dedi.

İnci, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, yaklaşık 400 yıl boyunca Osmanlı ailesinin bir ferdi olarak huzur ve barış içinde yaşayan, "Avrupa'nın Kudüs'ü" olarak bilinen Bosna'da, Müslümanların acımasız bir soykırıma uğradığını hatırlattı.

Bu soykırımın, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'da yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak tarihe geçtiğini belirten İnci, katliamın üzerinden 29 yıl geçtiğini ve saldırılar sonucunda 8 bin 372 Boşnak'ın canice katledildiğini hatırlattı.

İnci, Bosna Savaşı sırasında Sırp askerleri tarafından gerçekleştirilen saldırılarda binlerce Boşnak sivilin katledilerek toplu mezarlara gömüldüğünü dile getirerek, "Bu toplu mezarlar, yıllar sonra Bosnalıların 'mavi kelebekleri' takip etmesiyle bulundu. Mavi kelebekler, yalnızca toplu mezarların üzerinde çıkan 'Ölüm Çiçekleri' adı verilen çiçeklere konuyordu. Bu sayede Bosna'da 300 toplu mezar bulundu. Masum insanların cesetlerine ulaşmanın bu acı verici yolu, aslında insanlığın bir kez daha ne kadar acımasız olabileceğini gözler önüne seriyor." diye konuştu.

Bosna Hersek'in merhum lideri Aliya İzetbegoviç'in "Soykırımı unutmayın, unutulan soykırım tekrarlanır" sözünü hatırlatan İnci, şunları söyledi:

"Bugün Gazze'de yaşananlar, bunun en acı örneğidir. Gazze'de masum insanlar, çocuklar, kadınlar, uluslararası toplumun sessizliği ve kayıtsızlığı eşliğinde katledilmeye devam ediyor. Bosna'da yaşananları unutmak, Gazze'de yaşananlara göz yummak demektir. İnsanlık, bu acımasız döngüyü kırmak için sesini yükseltmeli ve uluslararası adaleti haykırmalıdır."

Bosna'da yaşananların sadece Boşnak halkının değil bütün insanlığın ortak acısı olduğuna dikkati çeken İnci, "Bu acıyı yüreğimizde hissederken, adaletin yerini bulması için mücadelemizi sürdürmeliyiz." dedi.