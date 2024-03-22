AK Parti Milletvekili: Depremin izlerini siliyoruz, daha güzel bir Akçadağ inşa edeceğiz - Son Dakika
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Politika

AK Parti Milletvekili: Depremin izlerini siliyoruz, daha güzel bir Akçadağ inşa edeceğiz

AK Parti Milletvekili: Depremin izlerini siliyoruz, daha güzel bir Akçadağ inşa edeceğiz

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Akçadağ ilçesinde yaptığı temaslarda depremin izlerini silmeye kararlı olduklarını belirterek, kalıcı konutlar ve yeni çarşıyla daha güzel bir Akçadağ'ın inşa edileceğini söyledi. Ölmeztoprak, konut çalışmalarının devam ettiğini ve birkaç yıl içinde konut sorununun tamamen çözüleceğini vurguladı.

22.03.2024 15:32  Güncelleme: 15:34
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Malatya'nın Akçadağ ilçesinde temaslarda bulunan AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, depremin izlerini silmeye kararlı olduklarını belirterek kalıcı konutlarıyla, çarşısıyla eskisinden daha güzel bir Akçadağ'ın inşa edileceğini söyledi.

Yerel seçim çalışmaları kapsamında Akçadağ ilçesinde bir dizi temaslarda bulunan AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, depremin izlerini silmeye kararlı olduklarını söyledi.

İlçe merkezi ve kırsal mahallelerde esnaf ve vatandaşlar bir araya gelen Milletvekili Ölmeztoprak, 31 Mart yerel seçimlerinin önemine vurgu yaparak, depremlerde önemli ölçüde etkilenen Akçadağ'ın yeniden imarı ve ihyası için çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade etti.

Akçadağ genelinde toplamda 46 mahallede köy evi çalışmalarının sürdüğünü belirten Milletvekili Ölmeztoprak, tamamlanan konutların ise hak sahiplerine çekilen kuralarla teslim edildiğini kaydederek, Emlak Konut tarafından ilçe merkezinde yapımına devam edilen yeni Akçadağ çarşısında ki çalışmaların ise tüm hızıyla sürdüğünü aktardı.

İlçeye bağlı Başpınar Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 316 konuta ilaveten ikinci etap kalıcı konut çalışmalarında önemli bir mesafenin kat edildiğini kaydeden Ölmeztoprak, birkaç yıl içerisinde Akçadağ'da konut sorununun tamamen çözülmüş olacağına vurgu yaptı.

Depremlerde Akçadağ'ın bir miktar göç verdiğine de dikkat çeken AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, yapılan çalışmalarla Akçadağ'da göçü tersine çevireceklerini belirterek, depremin ortaya çıkardığı olumsuzluklardan arındırılmış her yönlü kalkınmış bir Akçadağ için durmadan çalışacaklarını kaydetti. - MALATYA

Kaynak: İHA

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