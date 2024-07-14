AK Parti Milletvekili Fatih Dönmez: 15 Temmuz Milli Direnişi Dünyaya Örnek Oldu

Politika

AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü nedeniyle yayımlamış olduğu mesajında, "Tarihte onurunu her şeyden üstün tutması ile tanınan milletimiz, 15 Temmuz Milli Direnişi ile dünyaya bir kez daha örnek olmuştur" dedi.

Milletvekili Fatih Dönmez, 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü çerçevesinde bir mesaj yayımladı. Dönmez, mesajında, "15 Temmuz 2016'da ülkemizin bağımsızlığına ve geleceğine kasteden hain darbe girişimi, Sayın Cumhurbaşkanımız'ın liderliğinde ve Türk Milletinin büyük cesareti sayesinde engellenmiştir. Tarihte onurunu her şeyden üstün tutması ile tanınan milletimiz, 15 Temmuz Milli Direnişi ile dünyaya bir kez daha örnek olmuştur. Bu olayla milletimiz, halkın iradesi üzerinde hiçbir gücün olamayacağını tüm dünyaya kanıtlamıştır. O gece milletimizin gösterdiği direniş ve kahramanlık, sadece ülkemizde değil, tüm dünyada yankı buldu. Türk milleti, bağımsızlığına ve özgürlüğüne olan sevdasını bir kez daha gösterdi. Bu millet, her türlü tehdide karşı dimdik durmayı başardı ve bunu tüm dünyaya ispatladı" ifadelerini kullandı.

"Bağımsızlığımıza olan bağlılığımız, her türlü tehdit karşısında sarsılmaz bir kale gibi duracaktır"

Dönmez, mesajının devamında, "15 Temmuz, bize bir kez daha gösterdi ki birlik ve beraberlik içinde olduğumuz sürece hiçbir güç bu aziz milleti bölemez, yolundan döndüremez. Bağımsızlığımıza olan bağlılığımız, her türlü tehdit karşısında sarsılmaz bir kale gibi duracaktır. Hain darbe girişiminin ardından geçen 8 yıl içinde, demokrasimize olan bağlılığımız daha da güçlenmiş, milli irademiz daha da pekişmiştir. Bu süreçte gösterilen birlik ve beraberlik, milletimizin her türlü zorluğu aşabileceğinin en güzel örneğidir. Bu azim ve kararlılıkla geleceğe umutla bakıyor, ülkemizin aydınlık yarınları için hep birlikte çalışıyoruz. Gelecek günlerde de aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Geleceğimiz için daha fazla çalışacağız, daha çok üreteceğiz, daha güçlü olacağız. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık ve esenlikler diliyorum. Bu millet, daima birlik ve beraberlik içinde, özgürlüğüne ve bağımsızlığına sahip çıkacaktır" sözlerini kaydetti. - ESKİŞEHİR