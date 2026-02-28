Fırat: 28 Şubat zihniyeti hala var - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fırat: 28 Şubat zihniyeti hala var

Fırat: 28 Şubat zihniyeti hala var
28.02.2026 13:49  Güncelleme: 13:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Erzurum Milletvekili Abdurrahim Fırat, 28 Şubat darbesinin yıldönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Ramazan ayı genelgesi ve başörtüsü tartışmalarını hatırlatarak, "28 Şubat zihniyeti bitmemiştir, pusuda bekleyen bir vesayet anlayışı olarak varlığını korumaktadır" dedi.

AK Parti Erzurum Milletvekili Abdurrahim Fırat, 28 Şubat darbesinin yıldönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Ramazan ayı genelgesi ve başörtüsü tartışmalarını hatırlatarak, "28 Şubat zihniyeti bitmemiştir, pusuda bekleyen bir vesayet anlayışı olarak varlığını korumaktadır" dedi.

Fırat, 28 Şubat sürecinin, "Laiklik elden gidiyor" söylemi üzerinden yürütüldüğünü belirterek, milletin inancına, değerlerine ve demokrasiye sahip çıkarak AK Parti'yi iktidara taşıdığını ve vesayet odaklarına sandıkta en güçlü cevabı verdiğini kaydetti. Ancak 28 Şubat zihniyetinin bitmediğini, pusuda bekleyen bir vesayet anlayışı olarak varlığını koruduğunu dile getiren Fırat, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Ramazan ayı genelgesini hedef alan çevrelerin, "laikliğe aykırılık" gerekçesiyle tahkir edici ifadeler içeren bildiriler yayınladığını hatırlattı. Fırat, "Tökezlediğimiz anda muhafazakar kesime yönelik baskı ve cadı avının yeniden başlatılmak isteneceği açıktır" ifadelerini kullandı.

AK Parti Erzurum Milletvekili Abdurrahim Fırat'ın "28 Şubat zihniyeti bitmedi, pusuda bekliyor" başlıklı açıklaması şöyle:

"28 Şubat süreci, 'Laiklik elden gidiyor' yaygarası koparılarak milli iradeye pranga vurulmak istenen karanlık bir dönemdir.

Aziz milletimiz, inancına, değerlerine ve demokrasiye sahip çıkarak AK Parti'yi iktidara taşımış, vesayet odaklarına en güçlü cevabı sandıkta vermiştir. Ancak geri çekilmek zorunda kalan bu odakların tamamen ortadan kalkmadığını, fırsat kolladığını asla unutmamalıyız.

Yani 28 Şubat zihniyeti bitmemiştir, pusuda bekleyen bir vesayet anlayışı olarak varlığını korumaktadır. Tökezlediğimiz anda muhafazakar kesime yönelik baskı ve cadı avının yeniden başlatılmak isteneceği açıktır. Üniversitelerde kurulan ikna odalarının mimarı olan bu karanlık zihniyet, şimdilerde ise Milli Eğitim Bakanlığı'nın Ramazan ayı vesilesiyle öğrencilerde dayanışma ve paylaşma duygusunu geliştirmeye yönelik hazırladığı genelgeyi hedef almakta, laikliğin arkasına sığınarak tahkir edici ifadelerle bildiriler yayınlamaktadır.

Her ne kadar İslam karşıtlığını süslü cümlelerle kamufle etmeye çalışsalar da asıl dertlerinin bu milletin inancı ve değerleri olduğu açıkça görülmektedir. Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanımız Zeynep Güneş'in giyim tarzı nedeniyle hedef alınması tartışmalarında da gördük ki, rövanşizm naraları atan, '28 Şubat bin yıl sürecek' diyen anlayışı temsil eden çevreler, AK Parti iktidarının sona ereceği varsayımıyla eski Türkiye hayali kurmaktadır. Geçmişte başörtülü okul birincilerinin, ağızları kapatılıp 'Senin konuşmaya hakkın yok' denilerek kürsüden indirildiği günleri bu millet unutmadı. O zihniyetin değişmediği, bugün yaşanan hadiseler ışığında bir kez daha görülmektedir.

Bugün 29. yıl dönümü dolayısıyla insanlık dışı uygulamalarını anımsattığımız 28 Şubat darbesini lanetliyor, merhum Necmettin Erbakan Hocamızı rahmetle anıyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti, aziz milletimizin özgürlük alanını genişletmeye ve demokrasimizi korumaya kararlılıkla devam edecektir". - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Abdurrahim Fırat, Milletvekili, 28 Şubat, AK Parti, Politika, Erzurum, Son Dakika

Son Dakika Politika Fırat: 28 Şubat zihniyeti hala var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • eser demir eser demir:
    HHahaha pusuda mı bekliyorlar haahahjaa şimdide buna geldiler Allah akıl fikir versin ne diyim 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD ordusu, Trump’a İran’a saldırı seçeneklerini sundu Masada 3 ihtimal var ABD ordusu, Trump'a İran'a saldırı seçeneklerini sundu! Masada 3 ihtimal var
Belediye başkanını başörtüsü üzerinden hedef almıştı: 5 yıla kadar hapis istendi Belediye başkanını başörtüsü üzerinden hedef almıştı: 5 yıla kadar hapis istendi
Galatasaray’ın Liverpool ile eşleştiğini görünce canlı yayında orucunu bozdu Galatasaray'ın Liverpool ile eşleştiğini görünce canlı yayında orucunu bozdu
Samsunspor’un Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu Samsunspor'un Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
CHP’li Belediye Başkanı’ndan Bakan Kurum’a teşekkür CHP'li Belediye Başkanı'ndan Bakan Kurum'a teşekkür
Tunceli’de kar kalınlığı insan boyunu aştı Tunceli'de kar kalınlığı insan boyunu aştı

14:58
İsrail, İran’ın batısındaki hedefleri vurduğu anların görüntüsünü paylaştı
İsrail, İran'ın batısındaki hedefleri vurduğu anların görüntüsünü paylaştı
14:38
İşte saldırı sonrası ilk görüntü: Hamaney’in Tahran’daki konutu tamamen yok oldu
İşte saldırı sonrası ilk görüntü: Hamaney'in Tahran'daki konutu tamamen yok oldu
14:30
ANKA’nın İncirlik’teki canlı yayına jet soruşturma
ANKA'nın İncirlik'teki canlı yayına jet soruşturma
14:18
İran’da bir ilkokul vuruldu 40 öğrenci hayatını kaybetti
İran'da bir ilkokul vuruldu! 40 öğrenci hayatını kaybetti
13:57
Orta Doğu’da yeni savaş ABD ve İsrail saldırdı, İran karşılık veriyor
Orta Doğu'da yeni savaş! ABD ve İsrail saldırdı, İran karşılık veriyor
13:45
Saldırı için bugünü seçmesinin özel bir nedeni varmış Netanyahu’nun istediği oldu
Saldırı için bugünü seçmesinin özel bir nedeni varmış! Netanyahu'nun istediği oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2026 15:11:21. #.0.4#
SON DAKİKA: Fırat: 28 Şubat zihniyeti hala var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.