AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, sel afetinden dolayı zarar gören Şeker Kanyonu ve içinden geçen yola ilişkin, İl Özel İdaresi ve karayollarının çalışma yaptığını söyledi.
Şahin, yaptığı açıklamada, bazı köy ve orman kooperatiflerinin kullandığı Şeker Kanyonu yolu için kalıcı bir çözüm için çalışıldığını ifade etti. Yolun bir an önce trafiğe açılması için vatandaşın haklı bir talebi olduğuna dikkat çeken Şahin, "Kanyon içinden geçen ve selde çöken yol geçiştirilecek bir iş değil. Şeker Kanyonu'nda kalıcı bir çözüm için çalışıyoruz. Burada yapılacak iş evladiyelik olmalı. Bir daha burada bir taşkın olabilir mi? Olabilir. O bölge buna müsait. Dolayısıyla oraya dört dörtlük bir şey yapmak lazım. Şimdi biz o yolu açabilir miyiz ' Açabiliriz. Altını taşla doldurup açarız. Geçmişte öyle olmuş zaten. Yine aynı şeyi yaparsın. Bir daha taşkın olduğunda yine gidecek. Dolayısıyla böyle bir hassasiyetimiz var. O nedenle birazcık gecikti" dedi.
Yolun açılması için asıl proje uygulanırken geçici bir çözüm içinde çalıştıklarını belirten Şahin, "Karayollarıyla beraber, İl Özel İdaremizle beraber kalıcı proje tamamlanana kadar geçici bir yol açabilir miyiz' diye bakıyoruz. Bu tabii mühendislik işi. Buna Özel İdare de kafa yoruyor. Şu anda Karayollarının da desteğiyle yürüyen bir çalışma süreci var. Aslında karayollarının oraya ilişkin ortaya koyduğu çözüm belli. Ama tabii bu bir süreç. Vatandaşlarımız istiyorlar ki yolu bu bir an evvel kullanır hale getirelim. İşte ormancılık yapan hemşehrilerimiz var. Ormandan kesti odunu, kamyonu yükledi. O yolu kullanarak indirmek istiyor asfalta. Buna ilişkin çalışmamız var" diye konuştu. - KARABÜK
Son Dakika › Politika › AK Parti Milletvekili Şahin: Şeker Kanyonu'nda kalıcı bir çözüm için çalışıyoruz - Son Dakika
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