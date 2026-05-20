AK Parti MKYK: Gündemimiz Milletimizdi

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Toplantısı'na katılan AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, "Gündemimiz her zaman olduğu gibi yine milletimizdi" dedi.

Toplantı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Milletvekili Nebi Hatipoğlu, toplantıya katılım sağlayan isimler arasında yer aldı. Hatipoğlu'nun toplantıyla ilgili sosyal medya paylaşımında, "Gündemimiz her zaman olduğu gibi yine milletimizdi. Şehirlerimizin ihtiyaçlarından teşkilatımızın sahadaki gayretine kadar hemşerilerimizin bizden beklediği her konuyu samimiyetle ele aldık. Bu kıymetli toplantıdan kazandığımız büyük motivasyonla, ülkemiz ve şehirlerimiz için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz" ifadeleri yer aldı. - ESKİŞEHİR