AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Arınç: Yangınla mücadeleye kararlılıkla devam ediyoruz - Son Dakika
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Politika

AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Arınç: Yangınla mücadeleye kararlılıkla devam ediyoruz

AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Arınç: Yangınla mücadeleye kararlılıkla devam ediyoruz

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Mücahit Arınç, Manisa'da devam eden orman yangınlarıyla ilgili çalışmaları yerinde takip etti ve yangınla mücadeleye kararlılıkla devam ettiklerini belirtti.

17.08.2024 19:57
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"TBMM'deki mesaimiz biter bitmez yangın bölgesine geçtik. Öncelikli amacımız yangını tamamen kontrol altına alıp söndürmektir." diyen AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Mücahit Arınç, "Yangınla mücadeleye kararlılıkla devam ediyoruz" dedi.

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Mücahit Arınç Manisa'da 4 gündür devam eden orman yangınlarıyla ilgili yürütülen çalışmaları yerinde takip etti. Arınç burada yaptığı açıklamada şu ifadeleri kulandı: "Gördes ve Salihli ilçelerimizde başlayan yangın hala devam ediyor. Yangının ilk anından itibaren Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı ve Manisa Valimiz Sayın Enver Ünlü ile sürekli irtibat halinde olup, yangına müdahale çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Dün gece itibarıyla yangın bölgesine intikal eden Tarım ve Orman Bakan Yardımcımız da tüm söndürme faaliyetlerini bizzat yönetiyor. Biz de TBMM'deki mesaimiz biter bitmez yangın bölgesine geçtik. Öncelikli amacımız yangını tamamen kontrol altına alıp söndürmektir. Ardından hasar tespit çalışmalarına başlayacağız. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için devletimiz yangın anında olduğu gibi sonrasında da tüm gücüyle sahada olacak. Bizler de tüm çalışmaların yakından takipçisi olacağız. Yangın söndürme faaliyetlerine katılan tüm kahraman ekiplerimize şükranlarımızı sunuyorum. Maddi zararları telafi edebiliriz, ancak kaybettiğimiz orman ve tarım alanlarını yerine koymak zaman alacak. Yitirdiğimiz canlarımızı ise geri getirmemiz mümkün değil. Bu nedenle, meteorolojik şartlar göz önüne alındığında özellikle önümüzdeki pazar gününe kadar vatandaşlarımızdan daha fazla hassasiyet göstermelerini rica ediyorum. Birlik ve dayanışma içinde bu zorlu günleri de geride bırakacağız." - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Arınç: Yangınla mücadeleye kararlılıkla devam ediyoruz - Son Dakika

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