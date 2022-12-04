AK Partili Orhan Miroğlu'nun yeğeni Baver Miroğlu, İYİ Parti lideri Akşener'in danışmanı oldu - Son Dakika
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AK Partili Orhan Miroğlu'nun yeğeni Baver Miroğlu, İYİ Parti lideri Akşener'in danışmanı oldu

04.12.2022 09:17

AK Parti MKYK Üyesi Orhan Miroğlu'nun yeğeni iş insanı Baver Miroğlu İYİ Parti'ye katıldı. Rozetini genel başkan Meral Akşener'in taktığı Miroğlu, Akşener'in danışmanı olarak görevlendirildi.

AK Parti MKYK Üyesi Orhan Miroğlu'nun yeğeni ve inşaat mühendisi Baver Miroğlu, İYİ Parti'ye katıldı.

AKŞENER'İN DANIŞMANI OLDU

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından Meclis'teki grup toplantısında rozeti takılan Miroğlu, Akşener'in danışmanı olarak görevlendirildiğini duyurdu.

"GÜVEN VE TEVECCÜHLERİ İÇİN ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM"

Sosyal medya hesabından yeni görevini duyuran Miroğlu, "Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener tarafından, Genel Başkan Danışmanlığı görevine atanmış bulunmaktayım. Güven ve teveccühleri için kendilerine şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

AK Partili Orhan Miroğlu'nun yeğeni Akşener'in danışmanı oldu
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SON DAKİKA: AK Partili Orhan Miroğlu'nun yeğeni Baver Miroğlu, İYİ Parti lideri Akşener'in danışmanı oldu - Son Dakika
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