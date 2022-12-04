AK Partili Orhan Miroğlu'nun yeğeni Baver Miroğlu, İYİ Parti lideri Akşener'in danışmanı oldu

AK Parti MKYK Üyesi Orhan Miroğlu'nun yeğeni ve inşaat mühendisi Baver Miroğlu, İYİ Parti'ye katıldı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından Meclis'teki grup toplantısında rozeti takılan Miroğlu, Akşener'in danışmanı olarak görevlendirildiğini duyurdu.
Sosyal medya hesabından yeni görevini duyuran Miroğlu, "Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener tarafından, Genel Başkan Danışmanlığı görevine atanmış bulunmaktayım. Güven ve teveccühleri için kendilerine şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.
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