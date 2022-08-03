AK Parti'li Baybatur'dan rekor maaş artışlarına tebrik - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti'li Baybatur'dan rekor maaş artışlarına tebrik

03.08.2022 12:05
AK Parti'li Baybatur'dan rekor maaş artışlarına tebrik

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Cumhur İttifakı Belediyelerini çalışanlarına yaptıkları rekor maaş artışlarından dolayı tebrik etti.

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Cumhur İttifakı Belediyelerini çalışanlarına yaptıkları rekor maaş artışlarından dolayı tebrik etti. Cumhur İttifakı'nın farkını bir kez daha gösterdiğine vurgu yapan Baybatur, Manisa'ya hiçbir ayrım yapmadan hizmet eden, eser üreten, yatırım yapan Şehzadeler Belediyesi, Yunusemre Belediyesi, Soma Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetleriyle Manisalıların gönlünü kazanırken, çalışanlarına yaptıkları maaş artışlarıyla da belediye işçilerine adeta bayramı yaşattığını söyledi.

Hükümetin temmuz ayında asgari ücrete yaptığı yüzde 30'luk ara zammın ardından Cumhur İttifakı Belediyeleri Manisa'da rekor maaş artışlarına imza attı. Yeni yapılan sözleşmelerle Şehzadeler Belediyesi'nde en düşük işçi maaşı 8 bin 216 TL, Yunusemre Belediyesi'nde en düşük işçi maaşı 7 bin 924 TL, Soma Belediyesi'nde en düşük işçi maaşı 7 bin 480 TL, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde ise en düşük işçi maaşı 7 bin 447,55 TL'ye yükseltildi. Cumhur İttifakı'nın yerelden yola çıkarak geneli kucaklayan bir anlayışla yoluna devam ettiğini belirten AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Cumhur İttifakı Belediyelerini çalışanlarına yaptıkları rekor maaş artışlarından dolayı tebrik etti. Belediyeciliğin millete hizmet kapısı olduğunu ifade eden Baybatur, Manisa'ya hiçbir ayrım yapmadan hizmet eden, eser üreten, yatırım yapan Şehzadeler Belediyesi, Yunusemre Belediyesi, Soma Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetleriyle Manisalıların gönlünü kazanırken, çalışanlarına yaptıkları maaş artışlarıyla da belediye işçilerine adeta bayramı yaşattığını söyledi. Cumhur İttifakı'nın farkını bir kez daha gösterdiğine vurgu yapan Baybatur, belediye çalışanlarına alın terlerinin karşılığını almanın mutluluğunu yaşatan, enflasyona ezdirmeyen, çalışanlarının yüzünü güldüren Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Soma Belediye Başkanı Ali Tulup ve Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti. Sendikalarla görüşme aşamasında olan diğer Cumhur İttifakı Belediyelerinin de bütçeleri nispetinde gerekeni yapacağını kaydeden Baybatur, "Milletvekilleri olarak bizlerde projelerin takibinden yatırımların Manisa'mıza kazandırılmasına kadar üzerimize düşen ne varsa bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada yapmaya hazırız. Başkanlarımızın yanındayız" dedi. - MANİSA

YORUMLAR
500
Fenerbahçe'de yeniden Sörloth sesleri yükselmeye başladı Fenerbahçe'de yeniden Sörloth sesleri yükselmeye başladı İstanbul'da korkunç iş kazası! Lüks villa inşaatında çatıdan düşen işçi, demir bariyere saplandı İstanbul'da korkunç iş kazası! Lüks villa inşaatında çatıdan düşen işçi, demir bariyere saplandı Tekirdağ'da tır dorsesindeki hurda kağıt balyalarının arasına sıkışmış yabancı uyruklu erkek cesedi bulundu Tekirdağ'da tır dorsesindeki hurda kağıt balyalarının arasına sıkışmış yabancı uyruklu erkek cesedi bulundu
Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'li Baybatur'dan rekor maaş artışlarına tebrik - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:58 Fenerbahçe'de yeniden Sörloth sesleri yükselmeye başladı
11:48 Trabzonspor'a kötü haber! Marek Hamsik sahalardan haftalarca uzak kalacak
11:50 Nehirde yüzen adamın dünyanın en büyük altın parçalarından birini bulması üzerine ekipler bölgeye akın etti
11:37 Kılıçdaroğlu'ndan tartışılan KPSS soruları hakkında açıklama: Sarayın kendi şaibesini çözme şovuna sadece gülüyorum
11:34 Çin ve ABD arasındaki Tayvan krizi altın fiyatlarının yükselmesine yol açtı
11:33 Kabe'nin etrafındaki bariyerler yıllar sonra kaldırıldı! Müslümanlar yeniden Kabe'ye dokunma imkanı buldu
11:29 Kevin N'Koudou fikrini değiştirdi! Beşiktaş'ta kalıyor
11:26 184 milyon dolar değerindeki sabit diski yanlışlıkla çöpe atan adam, şehir çöplüğünü kazmak için izin talep etti
11:07 Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol'un ofisinin önüne dana dili bırakıp ölümle tehdit eden zanlı serbest bırakıldı
11:06 Temizlik görevlisinden renkli görüntüler! Müzik dinleyip dans ederek işini yapmaya devam etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2022 12:05:24. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti'li Baybatur'dan rekor maaş artışlarına tebrik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement