AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın, Muğla\'da Ziyaretlerde Bulundu

AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın, Muğla'nın Menteşe ilçesinde AK Parti ve MHP İl Başkanları ziyaretlerinin ardından Muğla Valisi İdris Akbıyık, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Turhan Kaçar'ı ziyaret etti.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ziyaretin sonrası sosyal medya hesabından paylaşan AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayaydın, "Biz buraya siyaset yapmaya değil, hizmet etmeye geliyoruz. A partisi, B partisi demeden herkesle hoşgörü çerçevesinde görüşmeye, fikir alışverişi yapmaya hazırım. Doğrusunun bu olduğuna inanıyorum. Muğla'nın sevgili Başkanı Osman Gürün'ü makamında ziyaret ettik, çayını içtik. Muğla'nın dertlerini bir de onun ağzından dinledik. Biriken sorunları çözmek için bu görevi kabul ettim. Kararlıyım, çok çalışarak Muğla'yı hak ettiği marka şehir konumuna getireceğim" dedi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar'ı ziyareti ile ilgili paylaşımında ise, "Gençler bizim için çok değerli. Bu bağlamda Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar'a bir nezaket ziyaretinde bulundum. Eğitim gören kardeşlerimizin sorunlarını üniversitenin ihtiyaçlarını dinledim. Biliyorsunuz Muğla'da okuyan gençlere hafif raylı sistem sözüm var. Dahası da olacak hiç merak etmesinler" dedi. - MUĞLA