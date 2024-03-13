AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, kamulaştırma kararını Cumhurbaşkanı ile görüştü

AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, Akbelen Ormanı çevresindeki 190 parsellik tarım arazisinin kamulaştırılma kararını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü belirterek, "Ben Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Aydın Ayaydın olarak yeşile, doğaya ve köylünün tarlasına olan sevgim ve bağlılığımdan dolayı bunu kabul etmem mümkün değildi." dedi.
Ayaydın, gazetecilere, dün Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Muğla'nın Milas ilçesine bağlı İkizköy, Çamköy ve Karacahisar'da bulunan 190 parsel için acil kamulaştırma kararı çıktığını söyledi.
Kararın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak taleplerini ilettiğini belirten Ayaydın, "Ben Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Aydın Ayaydın olarak yeşile, doğaya ve köylünün tarlasına olan sevgim ve bağlılığımdan dolayı bunu kabul etmem mümkün değildi. Bu nedenle dün akşam Cumhurbaşkanımızı iki kez arayarak taleplerimi ilettim, köylülerimizin topraklarının istimlak edilmesinden vazgeçilmesi için talepte bulundum." diye konuştu.
Ayaydın, bugün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile üçüncü kez telefonla görüştüğünü dile getirerek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan kamulaştırma kararının iptali yönündeki talebe sıcak baktığını söyledi. Bu gece ya da yarın, dün çıkarılan kamulaştırma kararının iptal edileceği yönündeki kararı Sayın Cumhurbaşkanımın sonuçlandıracağına inanıyorum." ifadesini kullandı.
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