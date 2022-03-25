AK Parti Muğla İl Başkanı Mete basın toplantısı düzenledi - Son Dakika
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AK Parti Muğla İl Başkanı Mete basın toplantısı düzenledi

25.03.2022 18:11
AK Parti Muğla İl Başkanı Mete basın toplantısı düzenledi

AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Muğla İl Müdürlüğü yetkilileri en üst düzeyde denizden numuneler aldı.

AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Muğla İl Müdürlüğü yetkilileri en üst düzeyde denizden numuneler aldı. Bilimsel analizler ve incelemeler yapılıyor. İstanbul Haliç'te yapılan deniz dibi temizliğinin benzerini Marmaris'te de yapılacak. Denizimizi yangınlardan öncekinden daha temiz bir hale getireceğiz." dedi.

Mete, Marmaris ilçe binasında düzenlediği basın toplantısında, iktidar olarak büyükşehir ve ilçe belediyelerine destek olduklarını içme suyu başta olmak üzere projelerine krediler sağlanması için yardımda bulunduklarını söyledi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin su bedellerinin yüksek olduğunu ve indirime gitmediğini aktaran Mete, "Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız su olmayan mahallelere su götürebilmek için 8 milyon euro gerektiğini iletmişti. Bakanımızda tamam demişti ancak bu krediye müracaat etmediler. Milas'ta iki mahalle için kredi istediler onaylattık. Marmaris Belediyesi hizmet binası yapımı için kredi istedi onaylattık. Biz hizmet götürmek isteye destek oluyoruz. Hayat pahalılığından zamlardan bahseden muhalefet temsilcileri Muğla'daki su pahalılığından hiç söz etmiyor" diye konuştu.

İçmeler Mahallesi başta olmak üzere yangınlardan sonra denizde balçık oluşmasına değinen Mete, şöyle devam etti:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Muğla İl Müdürlüğü yetkilileri en üst düzeyde denizden numuneler aldı. Bilimsel analizler ve incelemeler yapılıyor. İstanbul Haliç'te yapılan deniz dibi temizliğinin benzerini Marmaris'te de yapılacak. Denizimizi yangınlardan öncekinden daha temiz bir hale getireceğiz. Denizin dibinde balçık kalmayacak."

Mete, yazın yaşanan yangınlardan arıcılarında etkilendiğini ve talepleri üzerine Tarım ve Orman Bakanlığınca 648 ton şekerin indirimli fiyatla arıcılara verileceğinin dile getirdi.

Salgın ve yangınlardan etkilenen turizmcilerinde yeni sezona hazırlanmaları için kamu bankalarınca kredi imkanı verileceğini anlatan Mete, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ilettik turizmcilerin durumunu. Kredi çekmedeki zorluklarını anlatınca talimatları üzerine Kredi Garanti Fonu'ndan 350 milyon kredi çekebilecek turizmcilerimiz. Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank'tan başvurularını yapabilecekler." ifadelerini kullandı.

Mete, muhalefet partilerinin "Koylar satışa çıkarıldı" açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını denizcilere kolaylık olsun ve doğa daha iyi korunsun diye Deniz Ticaret Odası tarafından yürütülen şamandıra projesi çarpıtıldığını koyların satışı diye bir durumun olmadığını vurgulayarak sözlerini tamamladı.

AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen de ilçe stadyumunu Gençlik ve Spor Bakanlığının yenilediğini ve spor kulüplerinin hizmetine sunduğunu yeni devlet hastanesi inşaatının da bütün hızıyla devam ettiğini gelecek Aralık ayında hizmete açılacağını kaydetti.

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AK Parti, Marmaris, Kredi, Muğla, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti Muğla İl Başkanı Mete basın toplantısı düzenledi - Son Dakika


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