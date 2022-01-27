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AK Parti Muğla Milletvekili Gökcan, Marmaris'te ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

AK Parti Muğla Milletvekili Gökcan, Marmaris'te ziyaretlerde bulundu

27.01.2022 19:01
AK Parti Muğla Milletvekili Gökcan, Marmaris'te ziyaretlerde bulundu

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Marmaris'te ziyaret ve incelemede bulundu.

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Marmaris'te ziyaret ve incelemede bulundu.

Milletvekili Gökcan, TBMM'nin ara dönem tatiline girmesiyle Marmaris AK Parti İlçe Başkanlığında basın toplantısı gerçekleştirdi.

İlçe gündemine dair açıklamalarda bulunan Gökcan, Muğla Büyükşehir Belediyesinin son dönemde yaşanan yangın, sel ve karla mücadelede sınıfta kaldığını söyledi.

Yaşanan sıkıntılar sonrasında Muğla Valiliğinin harekete geçtiğini belirten Gökcan, valilik koordinesinde 29 anayol 116 mahalli yol açma çalışması yapıldığını ve Muğla genelinde ulaşıma kapalı yol bulunmadığını dile getirdi.

Gökcan, İçmeler Mahallesi'nde yaşanan yoğun yağış sonrasında da cadde ve sokaklar adeta göle döndüğüne vurgulayarak, "Ortada Büyükşehir Belediyesi yine yoktu. Vatandaşlarımızın yardımına Valiliğimiz ve devletin diğer kurumları yetişti. Muğla'mızda birkaç gündür etkili olan kar yağışı ise CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesinin ne kadar hazırlıksız olduğunu ortaya koydu. Türkiye'de kar yağışının etkili olduğu illerde vatandaşlar trafikte sıkıntı yaşanmasın diye toplu taşıma araçları kullanmaya teşvik edilirken Muğla Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma araçları ile ulaşımın durdurulduğunu SMS ile vatandaşlara gönderdi." dedi.

"Marmaris'te yanan alanlara 835 bin fidan dikilecek"

CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesinin karnesinin zayıflarla dolu olduğunu savunan Gökcan, "CHP'li Belediye bu süreçlerde sınıfta kaldı. 2023 yılında inşallah Muğla'mızı ak belediyecilikle buluşturacağımıza inancımız tam. Muğla'mızın farklı ilçelerinde Marmaris'imizde yaşanan yangın afeti hepimizi üzdü. Yangın sonrasında yanan alanların kesinlikle imara açılmayacağını ve hemen ağaçlandırma çalışmalarına başlanacağını ifade etmişim. Marmaris'te yanan alanlara 835 bin fidan dikilecek." diye konuştu.

Basın toplantısının ardından Gökcan, AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen, ilçe yönetim kurulu üyeleriyle bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret eden Gökcan, Marmaris turizmini ve sektörün sıkıntılarını ve çözüm önerilerini konuştu.

Gökcan, Marmaris Devlet Hastanesi Başhekimi Niyazi Taşkıran'ı makamında ziyaret ederek, inşaatı devam eden Yeni Marmaris Devlet Hastanesinde incelemelerde bulundu ve çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürü Sibel Kısa'yı ziyaret eden Gökcan, ilçede 20'ye yakın okul ve eğitim kurumunun 2022 yılı içinde onarım ve güçlendirme işleri yapılacağını kaydetti.

Gökcan ve beraberindekiler, Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Ayyıldız'ı ziyaret ederek seçilmesinden dolayı tebrik etti. Odaya ait Diş Dispanseri'ni ziyaret ederek birlikte yapılacak projeleri değerlendirdi.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: AK Parti Muğla Milletvekili Gökcan, Marmaris'te ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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