AK Parti\'nin her seçim yüzde 90 oy aldığı köy, 31 Mart\'ta sandığa gitmedi

Politika

31 Mart Yerel Seçimleri'nde yurt genelinde AK Parti gözle görülür bir şekilde oy kaybı yaşarken, seçim sonuçlarından ilginç ayrıntılar da ortaya çıkmaya devam ediyor.

HER SEÇİM AK PARTİ'NİN YÜZDE 90 OY ALDIĞI KÖY BOYKOTA GİTTİ

Her seçimde "Reis'i yedirmeyiz" diyerek sandığı giden ve AK Parti'nin her seferinde en az yüzde 90 oy aldığı Erzurum'un Cennetpınar köyü, bu seçimde boykota gitti. Köyde sadece muhtar için üç oy kullanıldı.

SEBEBİ İÇME SUYU SIKINTISI

T24'ten Candan Yıldız'ın haberine göre köylüler, yazın içme suyu sorunu çektiği için sandığa gitmedi. Kışın bir sorun yaşanmayan ancak yazın nüfusun artmasıyla içme suyu sıkıntısının yaşandığı köyde vatandaşlar, su kaynakları zengin yan köylerden şebeke ile köye içme suyu getirilmesini talep ediyor.

"REİS'İ YEDİRMEYİZ" DİYORLARDI

Cennetpınarı Köy Derneği Başkanı Mücahit Çimen bu kararı şöyle yorumladı: "Reis'i yedirmeyiz diyen bir köyün bile kendilerine cephe almasını başardılar. Cennetpınarı köylüleri var oluşuna dair bir emare göstermek istedi. Sağında ve solundaki köylere yapılan hizmeti görünce isyan etti. Örneğin Evyap Grubu'nun Mehmet Sekmen'le Kartal Belediye Başkanlığı'ndan bu yana ilişkisi var. Neden onların köyüne su hizmeti götürülüyor ve 12 kilometrelik şebekenin 10 kilometresi bizim köyden geçmesine rağmen, bizim köye yeni su kaynağı getirilmiyor?"