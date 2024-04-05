AK Parti\'nin her seçim yüzde 90 oy aldığı köy, 31 Mart\'ta sandığa gitmedi

31 Mart Yerel Seçimleri'nde yurt genelinde AK Parti gözle görülür bir şekilde oy kaybı yaşarken, seçim sonuçlarından ilginç ayrıntılar da ortaya çıkmaya devam ediyor.
Her seçimde "Reis'i yedirmeyiz" diyerek sandığı giden ve AK Parti'nin her seferinde en az yüzde 90 oy aldığı Erzurum'un Cennetpınar köyü, bu seçimde boykota gitti. Köyde sadece muhtar için üç oy kullanıldı.
T24'ten Candan Yıldız'ın haberine göre köylüler, yazın içme suyu sorunu çektiği için sandığa gitmedi. Kışın bir sorun yaşanmayan ancak yazın nüfusun artmasıyla içme suyu sıkıntısının yaşandığı köyde vatandaşlar, su kaynakları zengin yan köylerden şebeke ile köye içme suyu getirilmesini talep ediyor.
Cennetpınarı Köy Derneği Başkanı Mücahit Çimen bu kararı şöyle yorumladı: "Reis'i yedirmeyiz diyen bir köyün bile kendilerine cephe almasını başardılar. Cennetpınarı köylüleri var oluşuna dair bir emare göstermek istedi. Sağında ve solundaki köylere yapılan hizmeti görünce isyan etti. Örneğin Evyap Grubu'nun Mehmet Sekmen'le Kartal Belediye Başkanlığı'ndan bu yana ilişkisi var. Neden onların köyüne su hizmeti götürülüyor ve 12 kilometrelik şebekenin 10 kilometresi bizim köyden geçmesine rağmen, bizim köye yeni su kaynağı getirilmiyor?"
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31 Mart seçimlerinde yaşanan oy kaybı sonrası AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e yönelik sosyal medyada yapılan linç kampanyasına Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) sahip çıktı. KADEM, Zengin'in adaletten yana dik duruşunu takdir ettiklerini belirterek, kadınların siyasete katılımının güçlenmesini desteklediklerini ve kadın hakları savunuculuğu yaptıklarını vurguladı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Nevşehir'de düzenlenen iftar programına katıldı. Akşener, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik sert sözlerle dikkat çekti. Akşener, konuşmasında "Seçilmesine vesile olduğumuz kişilerin hırsız olduklarını anladık." ifadelerini kullandı. Ayrıca, Rasim Arı'nın başkan seçilmesi sonrası teşekkür ziyareti gerçekleştirdi ve kul hakkının önemine vurgu yaptı. Akşener ayrıca, Doğu Türkistan ve Gazze'deki duruma dikkat çekti.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde sandıktan zaferle çıkan Belediye Başkanı Mehmet Dönmez'in ilk icraatı makam kapısını sökmek oldu.
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