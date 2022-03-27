AK Parti Teşkilat Akademisi toplantısı yapıldı - Son Dakika

Ak Parti Balıkesir İl Başkanlığı 3 merkezde aynı anda; Balıkesir, Bandırma ve Havran'da "Teşkilat Akademisi Mahalle Başkanları Eğitim Programlarını gerçekleştirdi.

"AK Parti teşkilatları tam kadro"

Ak Parti Balıkesir İl Başkanlığı, AK Parti Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı tarafından "Bu Hikayenin Kahramanı Sensin" temasıyla Teşkilat Akademisi Mahalle Başkanları eğitim programlarını 3 Merkezde aynı anda; Balıkesir, Bandırma ve Havran'da gerçekleştirdi. . "Teşkilat Akademisi Mahalle Başkanları Eğitim Programlarına; Ak Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, Ak Parti önceki dönem Teşkilat Başkanı Mustafa Ataş, Ak Parti Balıkesir Milletvekilleri Belgin Uygur, Adil Çelik ve Yavuz Subaşı, Büyükşehir Belediyesi Başkan vekili Birol Şahin, İlçe Belediye Başkanları, İl Yönetimi, İl Kadın Kolları ve Gençlik Kolları Başkanları, Ana Kademe, Kadın ve Gençlik Kolları İlçe Başkanları ve 3 Kademe 20 İlçenin Mahalle Başkanları katıldı.

"Bu hikayenin kahramanı sizlersiniz"

Balıkesir Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki Teşkilat Akademisi Mahalle Başkanları Eğitim Programının açılışında konuşan Ak Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, "Bizler, 2001'den bugüne kadar, Milletimizin desteğiyle yola çıkan, Türkiye'de yapılamaz, olmaz denilen birçok hizmeti, sessiz devrimleri gerçekleştiren Ak kadrolarız. Cumhurbaşkanımız, Liderimiz ve bu davanın Kahramanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yol arkadaşlığı yapanlarız. Bununla ne kadar gurur duysak azdır. ve bu yol arkadaşlığının getirdiği sorumlulukta sizleri ve bizleri "Bu Hikayenin Kahramanı" yapıyor. Ancak Kahraman olmak kolay değildir. Fedakarlık gerektirir. Diğergamlık gerektirir. Samimiyetle, gayretle çalışma gerektirir. Allah rızası için Serden, candan geçip davaya hizmet gerektirir" dedi.

"Güçlü Türkiye yolunda hedef 2023"

Balıkesir Teşkilatı olarak öncelikle yek vücut olmanın önemine işaret eden İl Başkanı Ekrem Başaran, "Ak Kadrolar olarak aynı düşünüp, aynı hareket etmemiz lazım. Bu güne kadar sergilediğimiz uyum ve koordinasyon becerisini geliştirerek, Mahallelerimizdeki Sandık görevimizden İl Yönetimine kadar görev üstlenen, sorumluluk alan her birimizin, "görev kutsaldır hassasiyeti" ile hareket etmesi lazımdır. Büyük AK Parti ailesi olarak hep beraber, aynı dili konuşmalı, 20 yılda yapılan hizmetleri ve ülkemizin geldiği noktayı, 20 yılda Ak Parti'mizin gerçekleştirdiği hizmetleri bıktırmadan anlatmak, gerçekleri ve gelecekte yapacaklarımızı, hayallerimizi, ufkumuzda gördüğümüz Türkiye'yi ve geleceğimizi beklentilerimizi, umutlarımızı milletimize aktarmak gerekir. Sözümüzle, davranışlarımızla, insanlarımıza, gençlerimize umut vermeliyiz ve aynı hedefe yürümeyi başarmalıyız. Bizim öncelikli Hedefimiz bellidir. Güçlü Türkiye yolunda Hedef 2023" dedi.

"Kazanan milletimiz olacak"

Teşkilat Akademisi Eğitimlerinin önemine vurgulayan Başkan Başaran, "Bugün bu eğitim programlarımızda edineceğimiz bilgiler, davranış yöntemleri, konuşma ve beden dilimizin nasıl olması gerektiği yönündeki değerli paylaşımları özümsemeli, davranışlarımıza uyarlamalıyız. Bunları yaparsak kazanan önce teşkilatımız ve Ak Parti, sonrasında da milletimiz olacaktır" dedi.

"Liderimizi yeniden cumhurbaşkanı yapacağız"

Başkan Başaran konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi. "Hepimiz Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan nasıl çalışıyorsa öyle çalışacağız. O nasıl gayret ediyorsa öyle gayret edeceğiz. O nasıl yorulmuyorsa biz de öyle dayanıklı olacağız ve 2023'te kazanıp Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanı yapacağız. Partimizi iktidara taşıyacağız. Biz şundan eminiz. Biz bu seçimi Allah'ın izniyle muhakkak kazanacağız. Yüce Yaradan Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran Suresinde "Gevşeklik göstermeyin, Üzüntüye kapılmayın, eğer inanmışsanız üstün gelecek olan sizsiniz" buyuruyor. Vadeden kim? sözünden hiç şüpheye düşmeyeceğimiz en yüce makam. İşte bundan dolayı Başarılı olmak bu teşkilatın kaderinde var. Bizler, Ak Parti teşkilatları olarak buna hazırız. Ama bunun için öncelikle bilgileneceğiz, donanım olarak güçleneceğiz, birbirimize güvenip sıradağlar gibi birbirimize yaslanarak dimdik, Reisimizin ardında gece ve gündüz demeden yürüyeceğiz, dokunmadık gönül bırakmayacağız, milletimizle hemhal olup 2023'te yine kazanacağız. Yeniden kazanacağız" dedi.

"AK Parti geldi, hak geldi batıl zail oldu"

Başkan Başaran konuşmasının devamında, "Ama öyle bir kazanacağız ki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tekrar Türkiye Cumhurbaşkanı olduğunda herkes şunu çok iyi bilecek ki ve inananlar tüm dünyaya haykıracak ki; Olacak olan oldu "Hak geldi Batıl Zail oldu. Teşkilat Akademisi Mahalle Başkanları Eğitim Programlarımıza katılan değerli konuklarımıza paylaşımlarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Ayrıca, Balıkesir'de, Bandırma'da ve Havran'da salonları dolduran, eğitim programına katılım göstererek, Ak davamızın, kutlu yolunda, Bu hikayenin Kahramanları teşkilat mensuplarımıza ve mahalle başkanlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Durmak yok yola devam inşallah" dedi.

3 Merkez'de aynı anda 3 eğitim programı

Teşkilat Akademisi Mahalle Başkanları Eğitim Programları Ak Parti Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı koordinasyonunda, Balıkesir Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde Ak Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, Bandırma Asya Otel'de İl Sekreteri ve Başkan Yardımcısı Abdullah Altıntaş ve Havran Kapalı Spor Salonu'nda İl Teşkilat Başkanı ve Başkan Yardımcısı Mustafa Çanakçı başkanlığında yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Birbirinden değerli konuşmacılar eğitim çalışmalarına katıldı

"Bu Hikayenin Kahramanı Sensin" temalı "Teşkilat Akademisi Mahalle Başkanları Eğitim Programına" konuşmacı olarak; 'Teşkilatçılık: Tecrübe Paylaşımı' konusunda Mustafa Ataş ve Hulusi Şentürk, 'Motivasyon' konusunda Serdar Tuncer ve Aykut Kuşkaya, Siyasal İletişim ve Medya' konusunda Zafer Şahin ve Coşkun Başbuğ, 'Etkili İletişim" konusunda Muhammet Alpkent ve Çağatay Yetik, 3 merkezde aynı zamanda yapılan eğitim programlarına katılım gösterdiler. - BALIKESİR