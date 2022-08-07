AK Parti Ödemiş İlçe Başkanı Şen, dünya evine girdi

Dağ konuşmasında, nikahın ailelerine hayırlar getirmesini temenni ederek, kendisinin 4 çocuk babası olduğunu, yeni çifte de tavsiye ettiğini ifade etti.

Kaynak: AA

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