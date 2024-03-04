AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, Emek ve 71 Evler Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi - Son Dakika
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Politika

AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, Emek ve 71 Evler Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi

AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, Emek ve 71 Evler Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi

AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan adayı Özkan Alp, Emek ve 71 Evler Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek seçim çalışmalarına devam etti. Alp, mahalle sakinlerine hitap ederek, mahallelerin sorunlarını bildiklerini ve 31 Mart'tan sonra hemen çalışmaya başlayacaklarını belirtti. Alp, vatandaşların taleplerini dinleyerek, eşit hizmet götüreceklerini ve belediyenin hizmet etmek için olduğunu vurguladı.

04.03.2024 13:59  Güncelleme: 13:59
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AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan adayı Özkan Alp, Emek ve 71 Evler Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Odunpazarı'nda seçim çalışmalarına devam eden Alp, Emek ve 71 Evler mahallelerinde yaşayan vatandaşlara hitap etti.

Odunpazarı'nda her mahallenin sorunlarını bildiklerini kaydeden Alp, "Yapılmayanları, eksiklikleri ve ihtiyaçları biliyoruz. 31 Mart'tan sonra hemen çalışmaya başlayacağız. Emek Mahallesi'nin lise sorunuyla ilgili takipteyim. Yakın zamanda hayırlı haberlerini alacağız. 71 Evler mahallemiz için vatandaşlarımız sosyal ve kültürel alanlar, tesisler, çocuklar ve gençler için parklar, oyun alanları istiyor. Odunpazarı'nın 85 mahallesine eşit hizmet götüreceğiz. Vişnelik mahallemizde bir çocuğumuzun faydalandığı tüm imkanlardan, Emek ve 71 Evler'de ki çocuğumuzda aynı şekilde faydalanacak. Tüm bu istekler sizin hakkınız ve hak ettiğiniz şeyler. Bir belediyenin yapması gereken şeyler." dedi.

Belediyenin hizmet etmek, çalışmak için olduğunu belirten Alp, "Hizmet etmeyeni, çalışmayanı, sözünü tutmayanı göndermek 31 Mart'ta sizin elinizde. Desteğinizi hem 31 Mart günü hem de sonrasında bekliyorum. Hep birlikte Odunpazarı'nı ayağa kaldıralım. Zor bir şey yok sadece çalışmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, Emek ve 71 Evler Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, Emek ve 71 Evler Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi - Son Dakika
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