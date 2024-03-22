AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, Dershaneler Sokağı'nda Mahalle Sakinleri ve Esnaflarla Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, Dershaneler Sokağı'nda Mahalle Sakinleri ve Esnaflarla Buluştu

AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, Dershaneler Sokağı\'nda Mahalle Sakinleri ve Esnaflarla Buluştu

AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, Eskişehir'de Dershaneler Sokağı olarak da bilinen sokaklarda mahalle sakinleri ve esnaflarla bir araya gelerek sorunları ve görüşleri dinledi. Alp, çocukların ve gençlerin Odunpazarı'nda en iyi şartları hak ettiklerini belirtti.

22.03.2024 16:56  Güncelleme: 17:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, ziyaret ettiği Süleyman Çakır ve Atatürk caddelerinde mahalle sakinleri ve esnaflar ile bir araya gelerek hem sorunlarını hem de görüşlerini dinledi.

Eskişehir'de Dershaneler Sokağı olarak da bilinen sokaklarda esnaf ve eğitim kurumlarını da ziyaret eden Alp, çocukların ve gençlerin Odunpazarı'nda en iyi şartları hak ettiklerini belirtti. Dershaneler Sokağı'ndaki ziyareti sırasında öğrenci velileri ile sohbet eden Özkan Alp, "Eskişehir'de ilk, orta ve lise öğrencilerimizin zamanının büyük kısmını geçirdikleri bir eğitim yuvası burası. Çocuklarımız için burada sağlıklı ve onların eğitim hayatına destek olacak, motivasyonlarını arttıracak bir düzenleme gerekiyor. Bu kadar yoğun ve çocukların, ailelerin uğrak yeri olan bir yer çöplükten geçilmiyor. Belediye temel görevi olan çöp hizmetini gerçekleştiremiyor. Çocuklarımız ve gençlerimiz en iyisini hak ediyorlar. Burası gençlerimizin ihtiyaçlarına uygun, aynı zamanda düzen ve temizlik açısından ışıl ışıl olması gereken yerlerin en başında geliyor. Dershaneler Sokağı'nın gecesi gündüzü aydınlık olmalı ki geleceğimiz aydınlık olsun.," şeklinde konuştu.

"Hemşehrilerim ne diyorsa, ne istiyorsa onu yapacağız"

31 Mart'tan sonra göreve geldiğinde öncelikli yapacağı hizmetler arasında Dershaneler Sokağı bölgesinin yeniden düzenlenmesi ve çehresinin değiştirilerek gençlere uygun hale getirilmesi olduğunu belirten Özkan Alp, konuşmasının devamında, "Tek bir hedefim var, Odunpazarı'nın sorunlarını çözerek hemşehrilerimi mutlu etmek. Hemşehrilerim ne diyorsa, ne istiyorsa onu yapacağız" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Odunpazarı, Özkan Alp, Eskişehir, AK Parti, Yerel Haberler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, Dershaneler Sokağı'nda Mahalle Sakinleri ve Esnaflarla Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:30 Gazze’de ateşkes için ABD’nin BMGK’ya sunduğu karar tasarısına Rusya ve Çin’den veto Gazze'de ateşkes için ABD'nin BMGK'ya sunduğu karar tasarısına Rusya ve Çin'den veto
16:30 Taşıt kredilerine yeni düzenleme geldi BDDK limitleri güncelledi Taşıt kredilerine yeni düzenleme geldi! BDDK limitleri güncelledi
16:25 Engin Polat’ın cezevinden ilk fotoğrafı Gören herkes Icardi’ye benzetiyor Engin Polat'ın cezevinden ilk fotoğrafı! Gören herkes Icardi'ye benzetiyor
15:05 Depremde yıkılan Galeria Sitesi’yle ilgili karar verildi Depremde yıkılan Galeria Sitesi'yle ilgili karar verildi
14:38 Bomba iddia: Erdoğan, İstanbul mitinginde emekliye seyyanen 5 bin TL müjdesi verecek Bomba iddia: Erdoğan, İstanbul mitinginde emekliye seyyanen 5 bin TL müjdesi verecek
16:44 Bağcılar’daki istismarcı sucu için 331 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebi Bağcılar'daki istismarcı sucu için 331 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebi
15:36 Canan Kaftancıoğlu adliyeye böyle geldi: Beni özlemişsiniz herhalde Canan Kaftancıoğlu adliyeye böyle geldi: Beni özlemişsiniz herhalde
15:21 Semih Kılıçsoy krizi giderek büyüyor Feyyaz Uçar Montella’yı topa tuttu: Aynısını Arda Güler’e yapamazlar Semih Kılıçsoy krizi giderek büyüyor! Feyyaz Uçar Montella'yı topa tuttu: Aynısını Arda Güler'e yapamazlar
14:33 Mustafa Destici kaza geçiren tır şoförüne yardım etti Mustafa Destici kaza geçiren tır şoförüne yardım etti
14:01 Fenerbahçe’nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu’na Marsilya’dan komik teklif Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu'na Marsilya'dan komik teklif
13:42 Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan vermişti İşte banka banka ödenecek promosyon tutarları Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan vermişti! İşte banka banka ödenecek promosyon tutarları
13:27 Cübbeli Ahmet Hoca’dan İsmailağa Cemaati’ne tehdit Çarşamba akşamına kadar süre verdi Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsmailağa Cemaati'ne tehdit! Çarşamba akşamına kadar süre verdi
13:16 Fenerbahçe, Ahmet Metin Genç’in sözleri sonrası suç duyurusunda bulundu Fenerbahçe, Ahmet Metin Genç'in sözleri sonrası suç duyurusunda bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2024 17:25:36. #1.11#
SON DAKİKA: AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, Dershaneler Sokağı'nda Mahalle Sakinleri ve Esnaflarla Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement