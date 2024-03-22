AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, Dershaneler Sokağı\'nda Mahalle Sakinleri ve Esnaflarla Buluştu

Politika

AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, ziyaret ettiği Süleyman Çakır ve Atatürk caddelerinde mahalle sakinleri ve esnaflar ile bir araya gelerek hem sorunlarını hem de görüşlerini dinledi.

Eskişehir'de Dershaneler Sokağı olarak da bilinen sokaklarda esnaf ve eğitim kurumlarını da ziyaret eden Alp, çocukların ve gençlerin Odunpazarı'nda en iyi şartları hak ettiklerini belirtti. Dershaneler Sokağı'ndaki ziyareti sırasında öğrenci velileri ile sohbet eden Özkan Alp, "Eskişehir'de ilk, orta ve lise öğrencilerimizin zamanının büyük kısmını geçirdikleri bir eğitim yuvası burası. Çocuklarımız için burada sağlıklı ve onların eğitim hayatına destek olacak, motivasyonlarını arttıracak bir düzenleme gerekiyor. Bu kadar yoğun ve çocukların, ailelerin uğrak yeri olan bir yer çöplükten geçilmiyor. Belediye temel görevi olan çöp hizmetini gerçekleştiremiyor. Çocuklarımız ve gençlerimiz en iyisini hak ediyorlar. Burası gençlerimizin ihtiyaçlarına uygun, aynı zamanda düzen ve temizlik açısından ışıl ışıl olması gereken yerlerin en başında geliyor. Dershaneler Sokağı'nın gecesi gündüzü aydınlık olmalı ki geleceğimiz aydınlık olsun.," şeklinde konuştu.

"Hemşehrilerim ne diyorsa, ne istiyorsa onu yapacağız"

31 Mart'tan sonra göreve geldiğinde öncelikli yapacağı hizmetler arasında Dershaneler Sokağı bölgesinin yeniden düzenlenmesi ve çehresinin değiştirilerek gençlere uygun hale getirilmesi olduğunu belirten Özkan Alp, konuşmasının devamında, "Tek bir hedefim var, Odunpazarı'nın sorunlarını çözerek hemşehrilerimi mutlu etmek. Hemşehrilerim ne diyorsa, ne istiyorsa onu yapacağız" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR