AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, ziyaret ettiği Süleyman Çakır ve Atatürk caddelerinde mahalle sakinleri ve esnaflar ile bir araya gelerek hem sorunlarını hem de görüşlerini dinledi.
Eskişehir'de Dershaneler Sokağı olarak da bilinen sokaklarda esnaf ve eğitim kurumlarını da ziyaret eden Alp, çocukların ve gençlerin Odunpazarı'nda en iyi şartları hak ettiklerini belirtti. Dershaneler Sokağı'ndaki ziyareti sırasında öğrenci velileri ile sohbet eden Özkan Alp, "Eskişehir'de ilk, orta ve lise öğrencilerimizin zamanının büyük kısmını geçirdikleri bir eğitim yuvası burası. Çocuklarımız için burada sağlıklı ve onların eğitim hayatına destek olacak, motivasyonlarını arttıracak bir düzenleme gerekiyor. Bu kadar yoğun ve çocukların, ailelerin uğrak yeri olan bir yer çöplükten geçilmiyor. Belediye temel görevi olan çöp hizmetini gerçekleştiremiyor. Çocuklarımız ve gençlerimiz en iyisini hak ediyorlar. Burası gençlerimizin ihtiyaçlarına uygun, aynı zamanda düzen ve temizlik açısından ışıl ışıl olması gereken yerlerin en başında geliyor. Dershaneler Sokağı'nın gecesi gündüzü aydınlık olmalı ki geleceğimiz aydınlık olsun.," şeklinde konuştu.
"Hemşehrilerim ne diyorsa, ne istiyorsa onu yapacağız"
31 Mart'tan sonra göreve geldiğinde öncelikli yapacağı hizmetler arasında Dershaneler Sokağı bölgesinin yeniden düzenlenmesi ve çehresinin değiştirilerek gençlere uygun hale getirilmesi olduğunu belirten Özkan Alp, konuşmasının devamında, "Tek bir hedefim var, Odunpazarı'nın sorunlarını çözerek hemşehrilerimi mutlu etmek. Hemşehrilerim ne diyorsa, ne istiyorsa onu yapacağız" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR
Son Dakika › Politika › AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, Dershaneler Sokağı'nda Mahalle Sakinleri ve Esnaflarla Buluştu - Son Dakika
CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, Osmaniye'de alışveriş için pazara gelen emeklilerin geçim sıkıntısını dinledi. Kaya, emeklilerin 10 bin TL ile geçinemediğini ve iktidardan icraat beklediklerini belirtti. Bir emekli ise 10 bin TL emekli maaşının kiraya gittiğini söyleyerek yaşadığı zorluğu anlattı.
Arguvan Bağımsız Belediye Başkanı Adayı Mehmet Kızıldaş, yerel seçim öncesi ziyaretlerine hız kesmeden devam ediyor. Kızıldaş, İsaköy ve Karahöyük mahallelerini ziyaret ederek, mahalle sakinleriyle bir araya geldi ve hizmetlerini anlattı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankırı'da düzenlenen mitingde 45 bin kişiye hitap etti. Erdoğan, Çankırı'nın her zaman destek verdiğini belirterek, Cumhur İttifakı'na olan desteğiyle Türkiye'de bize destek veren 3. şehir olduğunu söyledi.
İstanbul merkezli 10 ilde vatandaşlara ait adres, tapu ve eğitim bilgileri gibi kişisel verileri sosyal medya platformlarında satan nitelikli dolandırıcılara yönelik başlatılan 'Sibergöz-29' operasyonlarında 13 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonla ilgili yapılan çalışmalar sonucunda illegal şekilde ele geçirilen kişisel verileri sosyal medya platformlarında ücret karşılığı sattığı tespit edilen 13 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tonya ilçesinde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla ülkenin her yerine hizmet ettiklerini ve yapılan hizmetlerin aralıksız devam ettiğini belirtti. Uraloğlu, ayrıca diğer yatırımlar ve seçimlerle ilgili bilgi vererek, vatandaşa hizmet etmekle mükellef olduklarını vurguladı.
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Erzurum'da trafik kazası sonucu yaralanan tır sürücüsüne yardım etti. Destici, kaza yerinde bir süre durarak müdahale çalışmalarını takip etti ve yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
İstanbul merkezli 10 ilde vatandaşlarımıza ait adres, tapu ve eğitim bilgileri gibi kişisel verileri sosyal medya platformlarında satan 'Nitelikli Dolandırıcılara' karşı başlatılan 'Sibergöz-29' operasyonlarında 13 şüpheli yakalandı.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Sultanhisar ilçesinde Ata Tohumlarından üretilen fidelerin dağıtımını gerçekleştirirken pazar esnafıyla buluştu. Vatandaşlar, Çerçioğlu'na teşekkür etti ve üretimin devamlılığı için çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.
Cumhur İttifakı AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Çarşamba Belediyesi'nde işçilere yüzde 30'luk bir zamla birlikte yemek ücretlerini yüzde 100 artıracak sözleşmeyi imzaladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?