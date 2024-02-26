AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğrencileriyle buluştu

Politika

AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde okuyan öğrencilerle kafede bir araya geldi.

AK Parti'nin Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, her gün birçok farklı mahallede ve merkezde vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Odunpazarı'nda sokak sokak, mahalle mahalle seçim çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Alp, gençlerle buluştu. Öğrencilere seslenen Özkan Alp, "Gençlerle buluşmak, enerjileri ve hayalleri ile buluşmak demek. Sizlerin gözünden şehrimizi ve Odunpazarı'nı görebilmek, projelerimizi sizlerin ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirmek bizim için değerli ve önemli" şeklinde konuştu.

Odunpazarı'nı tazelemek ve yenilenmek için

Aday olduğu günden bugüne esnafından ev hanımına, yaşlısından öğrencisine kadar dokunmadığı kimsenin kalmaması için bu buluşmaların önemli olduğunu vurgulayan Alp, "Gençlerle bir arada olmaktan çok mutluyum. Sizlerin ihtiyaçları ve fikirleri benim için çok önemli. Şehrimizde üç üniversite var ve Osmangazi Üniversitesi Odunpazarı sınırları içerisinde. Öğrencilerimizin neredeyse yarısı Odunpazarı'nda yaşıyor. Siz gençlerin Odunpazarı'nda ki şehir yaşamınızı, eğitim hayatınızı, sosyal ve kültürel yaşamınızı geliştirmek için her türlü projeye destek vereceğime söz veriyorum. Odunpazarı'nın belediyecilik anlamında siz gençlerin fikirleri, önerileri ile tazelenmeye ve yenilenmeye ihtiyacı var. Bunun için hep birlikte çok çalışacağız. Sizler için, geleceğinizi için, Eskişehir'e ve Odunpazarı'na katma değer sağlamak için, sizler derslerinize ben de sizlerin şehir deneyiminizi en üst düzeye çıkarmak için çok çalışacağım. Gençlerimizin gönlünü yapmak için elimden ne geliyorsa yapacağıma söz veriyorum" dedi.

Gençlerin istihdam ve dijital hizmetler ile sordukları sorulara Alp "Belediyecilik hizmetlerini dijitalleştireceğiz ve ulaşılabilir hale getireceğiz. Mart ayının ilk haftasında projelerimizi Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Nebi Hatipoğlu açıklayacak. Gençlerimiz için çok güçlü ve güzel projelerimiz var. Gençlerin mezun olduktan sonra Eskişehir'e katma değer sağlaması için projelerimiz var. Siz gençlerimizin hayatlarını kolaylaştırmak için çalışıyoruz. Bu projelere desteklerinizi bekliyoruz" şeklinde yanıt verdi. - ESKİŞEHİR