AK Parti Ortahisar Belediye Başkan Adayı Ergin Aydın, Bahçecik Mahallesi\'nde önemli bir projeyi hayata geçirecek

Politika

AK Parti Ortahisar Belediye Başkan Adayı Ergin Aydın, Bahçecik Mahallesi'nde önemli bir projeyi hayata geçireceklerini belirtti. Aydın, "Şehrin gelişimi ile birlikte merkezi alanda sıkışan cezaevinin yerini yeniden Büyükşehir Belediyemizle birlikte projelendirileceğiz. Bu alan kültür, sanat ve spora hizmet edecek donatılarla şehre kazandırılacak" açıklamasında bulundu.

Vatandaşların hayat bulmasını istediği projeleri önemsediğini belirten Aydın, "Ortahisar ilçemizde halkımızın ve sivil toplum kuruluşlarımızın görüşlerine önem vereceğiz. Ortahisar'ın içinden yetişen, teknik eleman bir isim olarak ilçemize ve şehrimize katkı sunma amacındayız. Ortahisar Belediyemizde Ahmet Metin Genç Başkanımızın yaptığı başarılı hizmetlerin devamını sürdüreceğiz. Yerel seçimlerin ardından Büyükşehir Belediyemiz ile el ele vererek takdir görecek projeleri hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı. - TRABZON