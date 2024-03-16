AK Parti Ortahisar Belediye Başkan Adayı Ergin Aydın, Bahçecik Mahallesi\'nde önemli bir projeyi hayata geçirecek

AK Parti Ortahisar Belediye Başkan Adayı Ergin Aydın, Bahçecik Mahallesi'nde önemli bir projeyi hayata geçireceklerini belirtti. Aydın, "Şehrin gelişimi ile birlikte merkezi alanda sıkışan cezaevinin yerini yeniden Büyükşehir Belediyemizle birlikte projelendirileceğiz. Bu alan kültür, sanat ve spora hizmet edecek donatılarla şehre kazandırılacak" açıklamasında bulundu.
Vatandaşların hayat bulmasını istediği projeleri önemsediğini belirten Aydın, "Ortahisar ilçemizde halkımızın ve sivil toplum kuruluşlarımızın görüşlerine önem vereceğiz. Ortahisar'ın içinden yetişen, teknik eleman bir isim olarak ilçemize ve şehrimize katkı sunma amacındayız. Ortahisar Belediyemizde Ahmet Metin Genç Başkanımızın yaptığı başarılı hizmetlerin devamını sürdüreceğiz. Yerel seçimlerin ardından Büyükşehir Belediyemiz ile el ele vererek takdir görecek projeleri hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı. - TRABZON
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç, Saadet Partisi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mahmut Arıkan'ın 'pankartımı indirdi' söylemlerine ilişkin açıklama yaptı.
Karaman'da gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 23 şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Yapılan çalışmalarda 6 bin 768 kişi sorgulandı ve 23 kişi gözaltına alındı. Tutuklanan 20 kişi adliyeye sevk edilirken, diğerleri serbest bırakıldı. Operasyonlarda 3 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız tüfek, 4 kesici-delici alet, 218 gram uyuşturucu madde, 184 uyuşturucu hap, 77 bin 520 dolu/boş makaron, 32 kilogram kaçak tütün ve 8,5 litre kaçak alkol ele geçirildi.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhur İttifakı ortakları AK Parti ve MHP'nin Hacılar ilçe başkanlıklarını ziyaret ederek partililer ve vatandaşlarla buluştu. Başkan Büyükkılıç, ziyaretler sırasında birlik ve beraberlik mesajları verdi ve Kayseri'ye hizmet etmeye devam edeceklerini belirtti.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhur İttifakı ortakları AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin Hacılar İlçe Başkanlıklarını ziyaret ederek partililer ve vatandaşlarla buluştu.
CHP'nin Etimesgut Belediye Başkan Adayı Erdal Beşikçioğlu, Eryaman metrosunda yolculuk yaparak yurttaşlarla bir araya geldi. Beşikçioğlu, metrodaki yurttaşlarla sohbet ederek Etimesgut'un sorunlarının çözümü için yapacağı çalışmaları anlattı. Yurttaşlar, metroda müzik yapan gençlere eşlik eden Beşikçioğlu'nu ilgiyle karşıladı.
AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aday tanıtım toplantısında 'Sen seçimi al gerisi bende' dediğini belirterek desteğini esirgemediğini ifade etti. Çetinkaya, gençlerin desteğini de göz doldurdu.
Antalya'da polisin gerçekleştirdiği operasyon ve uygulamalarda, 18 adreste yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon sonucunda 17 kişi tutuklandı.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Hacılar ilçesinde vatandaşlarla iftar sofrasında ve teravih namazında bir araya geldi. İftar programında konuşan Başkan Büyükkılıç, 'Biriz, beraberiz, hep beraber Kayseri'yiz. Belediyecilik zaten bizim işimiz' dedi.
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Şırnak'taki 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı, Zinar Dağı üs bölgesi ve Şırnak Gülyazı'daki 48'inci Hudut Tugay Komutanlığı'nı denetledi.
Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, Bodrum'un Yalıçiftlik, Kızılağaç, Güvercinlik ve Torba mahallelerinde hemşehrileriyle buluştu. Tosun'un Güvercinlik'teki halk buluşması renkli görüntülere sahne oldu.
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