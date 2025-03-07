Ak Parti Osmangazi İlçe Başkanı\'ndan CHP\'ye Tepki

Ak Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş, Osmangazi Belediyesi'nin yardımlarının CHP Osmangazi Kadın kolları üyeleri tarafından dağıtılmasına tepki göstererek, "Görüntüler belediyeciliğin nasıl suiistimal edildiğini gözler önüne seriyor. Belediyeler, tüm vatandaşların ortak hizmet aldığı kurumlardır, bir siyasi partinin arka bahçesi değildir" dedi.

Bu tür uygulamaların kamu kaynaklarının partizan bir şekilde kullanılmasına neden olacağını ifade eden Kurtuluş, "Bu durum halkın güvenini zedeler. Belediyecilik, tüm vatandaşlara eşit hizmet götürmekle yükümlüdür; bir siyasi örgütün aracı haline dönüştürülemez. Bu yanlıştan dönülmesi için ilgili makamları göreve, kamu kaynaklarının adil kullanımını sağlamaya davet ediyoruz" diye konuştu. - BURSA