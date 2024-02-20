AK Parti Pamukkale Belediye Başkan Adayı Halil Pekdemir: 61 mahallede hiçbir eksik kalmayacak

Politika

AK Parti Pamukkale Belediye Başkan Adayı Halil Pekdemir, yeni hizmet döneminde 61 mahallenin tümünde hiçbir eksik kalmayacağını söyledi.

Cumhur İttifakı'nın Pamukkale Belediye Başkan Adayı Halil Pekdemir, 31 Mart'tan sonra 61 mahallenin tümünde eksikliklerin giderileceği sözünü verdi. Muhtarlar ve ilçe sakinlerinin taleplerini dinleyerek ortak akılla hareket edileceğini dile getiren Pekdemir, 61 mahallenin tümünde tek bir eksik bile kalmayacağını söyledi.

Seçim çalışmaları kapsamında Pamukkale'yi sokak sokak dolaşan Cumhur İttifakı'nın Adayı Halil Pekdemir, hem projelerini anlatıyor hem de vatandaşların talep ve önerilerini dinliyor. Semt pazarları, kıraathaneler, parklar, esnaf ve iş yerlerini dolaşarak, AK Parti'nin Pamukkale'deki 3. döneminde yapılacak çalışmaları aktaran Pekdemir, "31 Mart zaferinin ardından da inşallah dün olduğu gibi el ele gönül gönüle Pamukkale için hizmet üretmeye devam edeceğiz" dedi. - DENİZLİ