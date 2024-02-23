AK Parti Pamukkale Belediye Başkan Adayı Halil Pekdemir\'den kırsal bölgelere hizmet sözü

AK Parti Pamukkale Belediye Başkan Adayı Halil Pekdemir, kırsal bölgelerde ücretsiz veterinerlik ve ziraat mühendisliği hizmeti vereceğini, Pamukkale Belediyesi bünyesinde tarım, ticaret ve turizm konseyi kurulacağını, uzak mahallelere ise belediye hizmet ofisi açılacağının sözünü verdi.
Yaklaşan yerel seçimler için çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Pamukkale Belediye Başkan Adayı Halil Pekdemir, tarım fuarını gezdi. Burada hem üreteciler hem de tarım ve hayvancılık sektörünün temsilcileriyle bir araya gelen AK Partili Pekdemir, 31 Mart'tan itibaren Pamukkale'de kırsal kalkınma hamlesi başlatacaklarının müjdesini verdi.
Kırsal bölgelerde kısıtlı imkanlarıyla tarım ve hayvancılık faaliyetini yürütmeye çalışan ilçe sakinlerinin yeni dönemle birlikte Pamukkale Belediyesi tarafından hayata geçirilecek projelerle destekleneceğini dile getiren Pekdemir, bu konudaki en önemli adımın besicilere verilecek ücretsiz veterinerlik hizmeti ve çiftçiye verilecek ücretsiz ziraat mühendisliği hizmeti olduğunu söyledi. Belediyenin kırsal bölgelerde lisanslı kekik depoları inşa edeceği müjdesini de veren Cumhur İttifakı'nın Pamukkale Belediye Başkan Adayı, yerel ürünlerin marka ve ar-ge çalışmalarına yönelik bir projeyi de programa aldıklarını duyurdu. Pekdemir, Pamukkale Belediyesi bünyesinde Tarım, Ticaret ve Turizm Konseyi'ni kuracaklarını belirterek, "Pamukkale Belediyemiz, konsey sayesinde bu alanlarda, projeler geliştirecek. Sahadaki üreticiden bilim adamlarına, ortak akılla bu sektörlerin geliştirilmesi için çaba sarf edeceğiz" dedi.
Yeni dönemde Pamukkale Belediyesi'nin toplumun tüm kesimlerine yönelik, onların fikir ve görüşlerine de başvurarak hizmet şiarıyla çalışacağını dile getiren Pekdemir, kırsal bölgelere yönelik hizmetlerinin bu projelerle sınırlı kalmayacağını da belirtti. İlçe merkezine uzak mahallelerde Pamukkale Belediyesi'nin tüm hizmetlerinden faydalanmaları için ofisler açacaklarını dile getiren Pekdemir, "Uzak mahallelerdeki vatandaşlarımız ofislerimizde belediyemizle ilgili her türlü işlemlerini yaptırabilecekler" diye konuştu. - DENİZLİ
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