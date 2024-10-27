AK Parti Şabanözü 8. Olağan İlçe Kongresi Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Politika

AK Parti Şabanözü 8. Olağan İlçe Kongresi Gerçekleştirildi

AK Parti Şabanözü 8. Olağan İlçe Kongresi, bir düğün salonunda yapıldı. Kongrede saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu terör saldırılarını lanetleyerek birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. AK Parti İl Başkanı Koray Erdoğan ise yeni Türkiye hedefi için durmadan çalışacaklarını belirtti. Kongrede mevcut İlçe Başkanı Yüksel Yarbaşı güven tazeledi.

27.10.2024 21:47
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AK Parti Şabanözü 8. Olağan İlçe Kongresi yapıldı.

İlçede bir düğün salonunda düzenlenen kongrede saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın videolu mesajının izletilmesinin ardından konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik terör saldırısını lanetledi, şehitlere rahmet, yaralılara ise acil şifalar diledi.

Akbaşoğlu, "Girmeden tefrika bir millete düşman giremez, toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez' diyen şairin ifadeleri doğrultusunda birlik ve beraberliğimize, bütünlüğümüze, kardeşliğimize, huzur ve güvenimize bir vesile olmalıdır ve öylede oluyor. Birlik ve beraberliğimizi muhafaza ettiğimiz müddetçe başaramayacağımız hiçbir şey yoktur." dedi.

AK Parti İl Başkanı Koray Erdoğan ise TUSAŞ'a yönelik terör saldırısına tepki göstererek, milletin ve devletin dimdik ayakta olduğunu dile getirerek, "Bizim bir ülkümüz var, nedir ülkümüz, yeni Türkiye yüz yılını inşa edene kadar durmadan, yorulmadan çok çalışacağız" dedi.

Şabanözü Belediye Başkanı Faik Özcan da, "Birlik ve beraberlik içinde dostluklarımızı güçlendirerek omuz omuza yürümeye devam ediyoruz. Biz biliyoruz ki, kardeşlik ruhunu ve dayanışmayı koruyarak büyük Türkiye hedefimize hep birlikte ulaşabiliriz." ifadelerini kullandı.

Üyelerin oy kullanımıyla devam eden kongrede, mevcut İlçe Başkanı Yüksel Yarbaşı güven tazeledi.

Kongreye, Eldivan Belediye Başkanı Mustafa Lafcı, Atkaracalar Belediye Başkanı Harun Oflaz, Ilgaz Belediye Başkanı Mehmet Öztürk ve çok sayıda partili de katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti Şabanözü 8. Olağan İlçe Kongresi Gerçekleştirildi - Son Dakika

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