AK Parti Saldırıyı Kınadı

Politika

AK Parti binası önünde bir araya gelen partililer adına açıklama yapan Tuzluca İlçe Başkanı Talip Turan, dün gerçekleştirilen saldırıyı kınadı.

Tuzluca İlçe Başkanı Talip Turan, AK Parti binası önünde partililerle bir araya geldi. Turan, yaptığı konuşmada saldırıyı kınayarak, "Partimiz hiçbir zaman şiddetin yanında durmamış, şiddeti tasvip etmemiş ve şiddetle bir olan insanlarla hep mücadele etmiştir. Yaşanan olayda İl Başkanımız Ali Kemal Ayaz Bey'e geçmiş olsun diyoruz. Unutulmamalıdır ki meydan, verilmemesi gereken insanlara bırakılmamıştır. Unutulmamalıdır ki il teşkilatı asla yalnız değildir. Tuzluca Teşkilatı olarak il teşkilatımızın her daim arkasındayız" dedi.

Turan, olayın takipçisi olacaklarını da ekledi. - IĞDIR