AK Parti'de yaprak dökümü sürecek mi? Fakıbaba'dan sonra 2 milletvekilinin daha istifa edeceği ileri sürüldü - Son Dakika
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AK Parti'de yaprak dökümü sürecek mi? Fakıbaba'dan sonra 2 milletvekilinin daha istifa edeceği ileri sürüldü

22.10.2022 10:14

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba'nın hem vekillikten hem partiden istifa etmesi siyasette deprem etkisi yaratırken, Fakıbaba'nın ardından AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar'ın ve İstanbul Milletvekili Mücahit Arınç'ın da görevlerinden ayrılacakları iddia edildi.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili olan Ahmet Eşref Fakıbaba, önceki gün hem parti üyeliğinden hem de milletvekilliğinden istifa etti. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Fakıbaba, "Bu 20 yıl içerisinde çok değerli arkadaşlarım oldu. Onlardan ayrıldığın için üzgünüm. Ancak siyasi ve ahlaki anlayışıma uygun olmayan bazı kişilerle bundan böyle beraber olmayacağım için de mutluyum" ifadelerini kullandı.

İYİ PARTİ'YE KATILIYOR

İstifa kararı alan Fakıbaba, Meral Akşener önderliğindeki İYİ Parti'ye katılma kararı aldı. Fakıbaba konuyla ilgili açıklamasında, "Bağımsız bir insanım. Vekillikten de istifamı gönderdim. Etik olarak da Fakıbaba'ya yakışan bir olay. Ben ne AK Partiliyim ne de vekilim. Özgür vatandaş olarak parti seçmem hakkım vardır. Sıfırdan başlıyorum İYİ Parti'ye geçiyorum. Milletvekilliğini bırakmakla AK Parti seçmenine saygısızlık yapmadım. Meral Hanım'la iki kez görüştüm ve ikna oldum" dedi.

GÜLPINAR VE ARINÇ'IN DA İSTİFA EDECEĞİ ÖNE SÜRÜLÜYOR

Bu karar AK Parti'de deprem etkisi yaratırken ortaya yeni iddialar da ortaya atıldı. Gazeteci İsmail Saymaz, katıldığı bir programda AK Parti'de rahatsızlıkları bulunan başka vekiller olduğunu ve onlarla yaptığı görüşmeleri anlattı.

Saymaz, "AK Parti'de bir kırılma mı var? Ayrışmalar olacak mı?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Ahmet Eşref Fakıbaba'nın istifası başlı başına bir vaka. İkincisi ise Ahmet Eşref Fakıbaba ile birlikte AK Parti'den istifası beklenenler var. İstifasında adı geçenlerden ikisi ile bugün görüştüm. Mehmet Kasım Gülpınar ve Mücahit Arınç, ikisi ile de konuştum. 3. boyutu da İYİ Parti'nin beklemekte olduğu yeni transferler. Onlar da AK Partili."

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Ankara'da siyaset kulisleri bu iddiayı konuşuyor: Fakıbaba'dan sonra MHP'li Oktay Vural da İYİ Parti yolunda Ankara'da siyaset kulisleri bu iddiayı konuşuyor: Fakıbaba'dan sonra MHP'li Oktay Vural da İYİ Parti yolunda AK Parti'den istifa eden Fakıbaba, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la arasında geçen diyaloğu anlattı: Şanlıurfa'da sıkıntılar vardı AK Parti'den istifa eden Fakıbaba, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la arasında geçen diyaloğu anlattı: Şanlıurfa'da sıkıntılar vardı

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Son Dakika Politika AK Parti'de yaprak dökümü sürecek mi? Fakıbaba'dan sonra 2 milletvekilinin daha istifa edeceği ileri sürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti'de yaprak dökümü sürecek mi? Fakıbaba'dan sonra 2 milletvekilinin daha istifa edeceği ileri sürüldü - Son Dakika
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