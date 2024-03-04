AK Parti Sarıkamış Belediye Başkan Adayı Medeni Çetinkaya, iddialı olarak başlattığı seçim çalışmalarında ev ve esnaf ziyaretleri yaparak, vatandaşlarla buluşuyor.
AK Parti Sarıkamış Belediye Başkan Adayı Medeni Çetinkaya, AK Parti Kars İl Başkanı Muammer Sancar ile birlikte Sarıkamış'ta seçim çalışmalarını sürdürüyor. Gittiği her yerde coşkulu bir kalabalık tarafından karşılanan Çetinkaya, vatandaşlara yapacakları çalışmaları anlatıyor. Çetinkaya, ev ve esnaf ziyaretlerinde vatandaşların talep, istek ve önerilerini dinliyor. - KARS
Son Dakika › Politika › AK Parti Sarıkamış Belediye Başkan Adayı Medeni Çetinkaya Seçim Çalışmalarına Başladı - Son Dakika
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Fildişi Sahili'nde bulunan Grand Bassam Kız Yetimhanesi'ni ziyaret ederek, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından yaptırılan okul öncesi sınıfın açılışını gerçekleştirdi. Kurtulmuş, ziyaret sırasında İsrail'in Gazze'deki saldırılarını eleştirerek, yetim bırakılan çocuklara sahip çıkmanın insanlık borcu olduğunu vurguladı.
Polonya Başbakanı Donald Tusk, Avrupa Birliği'ne (AB) Rusya ve Belarus'tan gelen tarım ürünlerine yaptırım uygulaması çağrısında bulunmak için Polonya Parlamentosuna karar tasarısı sunacaklarını duyurdu. Tusk, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta Başbakan Ingrida Simonyte ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuştu. Tusk, Polonya Parlamentosunun alt kanadı Sejm Başkanı Szymon Holownia'dan AB Komisyonunu Rusya ve Belarus'tan gelen tarım ürünlerine yaptırım uygulamaya çağıran bir karar tasarısını Parlamentoda oylamaya sunmasını isteyeceğini söyledi.
Siirt Valisi Kemal Kızılkaya başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, ilin genel durumu ve son bir ayda yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi. Terörle mücadele, asayiş operasyonları ve gümrük kaçağıyla mücadele konularında yapılan çalışmalar paylaşıldı.
Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, trafik kazasında yaralanan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Vali Hatipoğlu, Destici'nin iyi olduğunu ve yarın taburcu olacağını belirtti.
İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Buğra Kavuncu, Kağıthane'de seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerde bulundu. Kavuncu, Kağıthane Hacı Bektaş Veli Eğitim ve Kültür Derneği-Kağıthane Cemevi'ni ziyaret ederek devletin herkese eşit davranması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Alevilere yönelik bir sözün basında yer aldığını ve konuyu mahkemeye taşıdığını belirtti. Kavuncu, Kağıthane mahalle muhtarları ve sivil toplum kuruluşlarının başkanlarıyla da bir araya gelerek iki kutuplu yapıya itiraz ettiklerini ve değişiklik istediklerini ifade etti.
Seçim çalışmaları için Tokat'ta bulunan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Reşadiye ilçesinde mitinge giderken minibüsün kaza yapması sonucu yaralandı. Destici ve diğer yaralılar hastaneye kaldırıldı. Genel durumunun iyi olduğu belirtildi.
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