AK Parti Şırnak Belediye Başkan Adayı Mehmet Yarka\'ya güçlü destek

Politika

AK Parti Şırnak Belediye Başkan Adayı Mehmet Yarka, seçim sürecinde güçlü desteklerle yoluna devam ediyor.

31 Mart yerel seçimlerine 7 gün kala AK Parti Şırnak Belediye Başkan adayı Mehmet Yarka, Şırnaklı ailelerden destek almayı sürdürüyor. Yarka, kentin önde gelen aileleri tarafından yoğun ilgi ile karşılanıyor.

Vatandaşlar, Başkan Mehmet Yarka'nın kentin mimarı ve gençlerin en büyük umudu olduğunu belirterek, "2016'da hendek ve barikat operasyonlarının ardında Şırnak'ın yüzde 75'ine yakını yıkıldı. 2019 da göreve gelen başkanımız Mehmet Yarka 5 yıllık süre zarfında gece gündüz demeden şehrimizin ihyası ve imarı için çalıştı. Bu gün Şırnak sokaklarının batıdaki büyük şehirlerden hiçbir farkı kalmadı. Vizyonu ile şehrimize değer kattı. 7 gün sonra başkanımız inşallah Şırnak'ımıza hizmet etmeye kaldığı yerden devam edecek. Özellikle gençlere yönelik projelerine Şırnak halkı olarak büyük önem ve destek veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Belediye Başkan adayı Mehmet Yarka ise kendisine destek ziyaretinde bulunan ailelere teşekkür ederek, "Bu kutlu yolda bize destek bütün hemşerilerime teşekkür ediyorum. Bu desteklerle birlikte, Şırnak'ta hedefimize her geçen gün bir adım daha yaklaşıyoruz. Şırnak için, Şırnaklı hemşerilerim için gece gündüz çalışmaktan hiçbir zaman yorulmadım ve bundan sonra da yorulmayacağım" dedi. - ŞIRNAK