AK Parti Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka Esnaf Ziyaretinde - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

AK Parti Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka Esnaf Ziyaretinde

AK Parti Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka Esnaf Ziyaretinde

AK Parti Şırnak Belediye Başkanı ve Belediye Başkan Adayı Mehmet Yarka, esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Şırnaklı esnaf 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde hizmet siyasetinden yana tercihlerini kullanacaklarını belirtti.

05.03.2024 16:36  Güncelleme: 16:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Şırnak Belediye Başkanı ve Belediye Başkan Adayı Mehmet Yarka, esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Şırnaklı esnaf 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde hizmet siyasetinden yana tercihlerini kullanacaklarını belirtti.

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'den yeniden belediye başkan adayı olan Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, seçim çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Başkan Yarka, gerçekleştirdiği esnaf ziyaretinde, esnaftan 31 Mart yerel seçimlerinde kendisine destek vermelerini istedi. Şırnaklı esnaf da, Belediye Başkanı Mehmet Yarka'nın 5 yıllık süre zarfı içerisinde yaptığı hizmetlerden memnun olduklarını ve seçimlerde tercihlerinin yeniden hizmet siyasetinden yana olacağını ifade etti.

Esnaf ziyaretinde açıklama yapan Başkan Yarka, "Acısıyla tatlısıyla birlikte ortaklaştığımız, memleketimizin selahiyeti için gönül birliği kurduğumuz güzel şehrimizin kadirşinas esnafı ve hemşerilerimizi ziyaret ettik. Sıcak kabulleri ve yeni dönem için hayır dualarını eksik etmeyen bütün hemşerilerimize ayrı yarı şükranlarımı sunuyorum" dedi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Mehmet Yarka, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka Esnaf Ziyaretinde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:40 Muğla’da 4 büyüklüğünde deprem Muğla'da 4 büyüklüğünde deprem
16:09 Belediye Başkanı fuhuş operasyonunda tutuklandı Belediye Başkanı fuhuş operasyonunda tutuklandı
16:02 CHP lideri Özel’in “Bedelli askerlik“ çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum CHP lideri Özel'in "Bedelli askerlik" çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
15:57 MOSSAD’a bilgi satanlara yönelik operasyonun detaylarına ulaşıldı MOSSAD'a bilgi satanlara yönelik operasyonun detaylarına ulaşıldı
14:59 Lüks araç ile 1 kişinin ölümüne neden olan 16 yaşındaki sürücüyü annesi Mısır’a kaçırdı Lüks araç ile 1 kişinin ölümüne neden olan 16 yaşındaki sürücüyü annesi Mısır'a kaçırdı
17:57 Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Menzil şeyhini ziyaret etti Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Menzil şeyhini ziyaret etti
17:20 ABD’de tek motorlu uçak otoyola çakıldı: 5 kişi hayatını kaybetti ABD'de tek motorlu uçak otoyola çakıldı: 5 kişi hayatını kaybetti
17:06 Galatasaray’dan Adnan Aybaba, Serhat Ulueren ve Ahmet Akpınar hakkında suç duyurusu Galatasaray'dan Adnan Aybaba, Serhat Ulueren ve Ahmet Akpınar hakkında suç duyurusu
16:02 Çöpe at kemikleri atan kişi yakalandı İşte mesleği Çöpe at kemikleri atan kişi yakalandı! İşte mesleği
15:56 Suudi Arabistan’ın İlk robotlarından Muhammed, tanıtım sırasında sunucuyu taciz etti Suudi Arabistan'ın İlk robotlarından Muhammed, tanıtım sırasında sunucuyu taciz etti
15:34 60 yaşındaki taksiciyi gasbedip şah damarından bıçakladılar 60 yaşındaki taksiciyi gasbedip şah damarından bıçakladılar
15:20 Kayseri ve Bursa’da seçim anketi AK Parti birini farkla kazanırken diğerini kaybediyor Kayseri ve Bursa'da seçim anketi! AK Parti birini farkla kazanırken diğerini kaybediyor
15:08 Matematik derslerinden integral konusu kaldırılıyor mu Bakan Tekin yeni düzenlemenin sinyalini verdi Matematik derslerinden integral konusu kaldırılıyor mu? Bakan Tekin yeni düzenlemenin sinyalini verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2024 18:15:47. #1.11#
SON DAKİKA: AK Parti Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka Esnaf Ziyaretinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement