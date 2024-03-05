AK Parti Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka Esnaf Ziyaretinde

AK Parti Şırnak Belediye Başkanı ve Belediye Başkan Adayı Mehmet Yarka, esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Şırnaklı esnaf 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde hizmet siyasetinden yana tercihlerini kullanacaklarını belirtti.
31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'den yeniden belediye başkan adayı olan Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, seçim çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Başkan Yarka, gerçekleştirdiği esnaf ziyaretinde, esnaftan 31 Mart yerel seçimlerinde kendisine destek vermelerini istedi. Şırnaklı esnaf da, Belediye Başkanı Mehmet Yarka'nın 5 yıllık süre zarfı içerisinde yaptığı hizmetlerden memnun olduklarını ve seçimlerde tercihlerinin yeniden hizmet siyasetinden yana olacağını ifade etti.
Esnaf ziyaretinde açıklama yapan Başkan Yarka, "Acısıyla tatlısıyla birlikte ortaklaştığımız, memleketimizin selahiyeti için gönül birliği kurduğumuz güzel şehrimizin kadirşinas esnafı ve hemşerilerimizi ziyaret ettik. Sıcak kabulleri ve yeni dönem için hayır dualarını eksik etmeyen bütün hemşerilerimize ayrı yarı şükranlarımı sunuyorum" dedi. - ŞIRNAK
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kapalı Çarşı ve Mısır Çarşısı esnafını ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti. Ziyaretlerine İstanbul'da devam eden Bakan Yerlikaya'ya İstanbul Valisi ve Fatih Belediye Başkanı da eşlik etti.
AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, Şeker Kanyonu'ndaki yolun sel nedeniyle zarar gördüğünü ve İl Özel İdaresi ile karayollarının burada çalışma yaptığını bildirdi. Şahin, yolun bir an önce trafiğe açılması için kalıcı çözüm üzerinde çalıştıklarını ve geçici çözüm için de çaba sarf ettiklerini belirtti. Şeker Kanyonu'ndaki yolun kullanılabilir hale getirilmesi için mühendislik çalışmalarının devam ettiği ve Karayolları'nın da destek verdiği ifade edildi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Gölbaşı'nda AK Parti ve MHP seçim irtibat bürolarını ziyaret ederek yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin sigortası olduğunu belirtti. Işıkhan, bu birlikteliğin Türkiye Yüzyılı'na ışık tutacağına inandığını ve seçimin kentlerin 5 yıllık kaderini belirleyeceğini vurguladı.
Çetinkaya, 1 Nisan sabahından başlamak üzere 2029'a kadar vadettikleri tüm projeleri halkın hizmetine sunacaklarını belirtti. Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 2 bin 100 konut yapılacağını ve yıpranmış konutların revize edileceğini ifade etti. Çetinkaya, vatandaşlardan gelen taleplere çözüm olacaklarını vurguladı.
AK Parti'nin Devrek Belediye Başkan adayı Özcan Ulupınar, sadece Devrek'e ve hizmetlere odaklanacaklarını belirtti. Ulupınar, tüm vatandaşlara ulaşma sözü vererek, şehrin kalkınması için çağrıda bulundu.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, Altıeylül ve Karesi ilçelerinde gerçekleştirdiği denetimde birçok silah ve mühimmat ele geçirdi. Denetimde ayrıca aranan 8 şahıs da yakalandı.
Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, Antalya'nın farklı ilçelerinde seçim çalışmalarına devam ediyor. Tütüncü, halka hizmet etmeyi ve Antalya'yı ayağa kaldırmayı hedeflediklerini belirtti.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Adıyaman'daki Menzil cemaatinin şeyhlerinden Muhammed Saki Erol'u ziyaret etti.
Adapazarı Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Adapazarı Belediye Başkan adayı Mutlu Işıksu, 15 Temmuz Camili Mahallesini ziyaret etti. Seçim çalışmaları kapsamında 15 Temmuz Camili Mahallesinde vatandaşlarla bir araya gelen Işıksu, projelerini anlattı. Serdivan Belediye Başkan adayı Osman Çelik ise Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği'nin Kadınlar Günü etkinliğine ve Sakarya Eşraf Platformu'nun kahvaltı programına katıldı. İYİ Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Selçuk Kılıçaslan ise Pamukova ilçesinde ziyaretlerde bulundu.
Kemer Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte kadınları ağırladı. Etkinlikte Ezgi Gündüz'ün şarkılarıyla dans eden kadınlar, Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ile sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.
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