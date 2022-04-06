AK Parti Sözcüsü Çelik AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti Sözcüsü Çelik AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı

06.04.2022 15:58
AK Parti Sözcüsü Çelik AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Anadolu Ajansının (AA) 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Anadolu Ajansının (AA) 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Çelik, Twitter hesabından yayınladığı mesajında, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla ülkemizin sesini ve Milli Mücadele'mizi dünyaya duyurmak için kurulan Anadolu Ajansı, görevine 102'nci yılın imzasını attı. Tebrik ediyoruz. Nice yıllara Anadolu Ajansı." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
İzmir Valisi Köşger, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı İzmir Valisi Köşger, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı Ömer Çelik: 'Vatandaşın taleplerini siyasi temsile dönüştürerek siyasetimizi inşa etmeye devam ediyoruz' Ömer Çelik: 'Vatandaşın taleplerini siyasi temsile dönüştürerek siyasetimizi inşa etmeye devam ediyoruz'

Anadolu Ajansı, Ömer Çelik, AK Parti, Gazi, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti Sözcüsü Çelik AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika


Son Dakika
15:52 Futbolseverleri şaşkına çeviren olay! Maçların 100 dakika oynanması bekleniyor
15:31 Görüntü Buça'dan: 82 yaşındaki babasının cesedini yol kenarında buldu
15:28 Oğlum dizisinde bu akşam neler olacak? Otopsi raporundan çıkan ayrıntı ne?
15:27 Samsun'da fıkra gibi olay! Kepçe operatörü, adresi karıştırınca yanlış bina yıkıldı
15:25 Nisa bebeğin hastalanmasında bakıcı ihmali var mı? O bakıcı konuştu: Biberonla besledim, bıraktığımda iyiydi
15:22 Aynur Aydın, Yeşim Salkım'a "hayvanlardan özür dile" dedi! Salkım'ın yanıtı olay oldu: Sen de beraber olduğun evli adamın karısından özür dile
15:13 Ayşenur Arslan, ulaşıma gelen zammı eleştiren konuğuna ne diyeceğini bilemedi
15:10 Savaşı iki ay önceden bilen Rus milliyetçisi Jirinovski yaşamını yitirdi
15:01 Saadet lideri Karamollaoğlu: İnsanlar sahurda sofraya ne koyacağını, iftarı neyle açacaklarını düşünüyor
15:01 Marsilya, Cengiz Ünder'le 5 yıllık sözleşme imzalayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2022 16:05:26. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti Sözcüsü Çelik AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement