AK Parti Sözcüsü Çelik AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Anadolu Ajansının (AA) 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.
Çelik, Twitter hesabından yayınladığı mesajında, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla ülkemizin sesini ve Milli Mücadele'mizi dünyaya duyurmak için kurulan Anadolu Ajansı, görevine 102'nci yılın imzasını attı. Tebrik ediyoruz. Nice yıllara Anadolu Ajansı." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
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