AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İspanya, İrlanda ve Norveç'in Filistin Devleti'ni tanıyacaklarına memnuniyetini belirtti

Politika

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İspanya, İrlanda ve Norveç'in Filistin Devleti'ni tanıyacaklarına dair açıklamaların memnuniyet verici olduğunu belirtti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İspanya, İrlanda ve Norveç'in Filistin Devleti'ni tanıyacaklarına dair açıklamaların son derece memnuniyet verici olduğunu belirtti. Çelik, Filistin Devleti'ni tanıma yönünde atılan her adımın tarihin doğru tarafında ve insanlık değerlerinin yanında durmak demek olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin meselesindeki siyaseti ile hem tarihin doğru tarafında hem de insanlık değerlerinin yanında durduğunu belirten Çelik, "Cumhurbaşkanımızın gayretleri, Filistin meselesinde insani ve siyasi hassasiyetin küresel düzeyde artmasına en büyük desteği vermektedir" dedi. - ANKARA